O plošné testy je obrovský zájem, v Praze i Brně bylo hned plno

V Praze začalo plošné testování v 10 hodin. Kapacita stanů byla vyčerpaná za pouhých 15 minut. Armáda postavila odběrové stany na náměstí Míru, u ministerstva zdravotnictví v Zítkových sadech a v Kateřinské zahradě areálu Psychiatrické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice.

V Brně se testuje na Moravském náměstí a před univerzitním kampusem v Bohunicích. Desítky lidí se u odběrových stanů sešly hned ráno, krátce po deváté už jich bylo tolik, že vyčerpají denní kapacitu. Kvůli povinným rozestupům se vytvořily dlouhé fronty a čekání bude na hodiny.

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch na ranní tiskové konferenci řekl, že není nutní čekat nyní ve frontě, na místě je třeba zachovat klid a rozestupy. „Vnímáme obrovský zájem ze strany lidí,“ řekl Vojtěch. Zájemci mohou přijít v následujících dnech. „Chceme připravit objednávkový rezervační systém, aby to bylo pro občany ještě pohodlnější,“ dodal. Za velký zájem je však rád.

To potvrdil i náměstek Roman Prymula. „Je nutné zájem rozložit do několika dnů, dneškem to nekončí,“ řekl. Ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) Ladislav Dušek dodal, že se od zítřka pokusí v Brně rozjet rezervační systém odběrů.