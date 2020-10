Roušky jsou symbol, Prymula vystupuje jako Mussolini, říká exprezident Klaus

Bývalý prezident hodnotí Prymulovu komunikaci jako agresivní a arogantní. Jeho vystupování dokonce přirovnal k projevu Mussoliniho. Z nového ministra už však má lepší pocit.

„První rozhovor nového ministra zdravotnictví je absolutní změna způsobu komunikace, ale nechci to zakřiknout. Vybízí lidi, aby sami zvážili, co je pro ně užitečné,“ komentoval vyjadřování Jana Blatného. Vnímá ho jako člověka, který si klade otázky a zvažuje, zda by se některá opatření neměla přehodnotit.

Klaus vyzývá k neposlušnosti

Na slova Václava Klause již Roman Prymula reagoval. Exministr Rádiu Impuls řekl, že ho výroky Klause fascinují. „Nejde o mě, ale o to, co předvádí na veřejnosti. Nemyslím si, že jsem někdy působil arogantně. Jen jsem důrazně apeloval na občany, aby dodržovali opatření,“ tvrdí Prymula.



Oba muži se neshodnou na tom, v jakém stavu jsou české nemocnice. Klaus rezolutně popírá, že jsme před kolapsem nemocnic. Označil to jako hru s námi všemi.



„Všichni vidí, že zdravotníci jsou na limitu kapacit, že se plní nemocnice,“ tvrdí Prymula. To, co exprezident dělá, je podle exministra zdravotnictví nezodpovědné vůči národu. „Pan Klaus tady vyzývá k občanské neposlušnosti v době, kdy jsme v limitní situaci,“ dodává.

Klaus se ostře vyjádřil i na adresu šéfa České lékařské komory Milana Kubka. „Pan Kubek je pro mě hrůzostrašnou figurkou už dvě desetiletí, kdy byl Rathovým pomocníkem a kamarádem.“



Kubek na jeho slova v Rádiu Impuls reagoval. Klaus podle něj této zemi již několik let škodí. „Pokud chce zdravotnictví pomoci, určitě ho uvítáme v každém zdravotnickém zařízení. Může si vzít uniformu sanitáře a jít pomoci. Možná, že když to uvidí na vlastní oči, tak změní názor,“ řekl.

Šéf České lékařské komory uvedl, že exprezident ohrožuje zdraví lidí, se kterými se stýká bez roušky. Klaus se totiž nedávno objevil na veřejnosti bez zakrytých úst a nosu.

„Já jsem nikomu nevyhlašoval povinnost nosit roušky. Je to pouze symbol a společenský fenomén. Já jsem pouze porušovatel vyhlášení, protože jsem tam šel sám položit květinu a řekl jsem pár slov do mikrofonu. Toto drobné porušení si ponesu,“ uvedl.

Snem Maláčové je mít tiskárnu peněz, tvrdí Klaus

Česká vláda podle Klause selhala v období krize stejně, jako selhávají jiné vlády na světě. Ta naše podle něj vyniká „arogantní komunikací a tím, jak ničí ekonomiku a zadlužují nás“. To podle něj ostatní země nedělají.

Zacházení s penězi je další věc, kterou podle něj česká vláda dělá špatně. Kritizuje především ministryni práce a sociálních věcí Janu Maláčovou. Jednorázový příspěvek pro důchodce, který prosadila, je podle něj ekonomický nesmysl.



„Jejím snem je mít pod palcem tiskárnu peněz. Aby si tam mohla mačkat ta tlačítka. Snad jí to ale racionální český ústavní systém nedovolí. Každý den ale přichází s novým opatřením, kterým chce vyhodit další a další miliardy z neexistujícího rozpočtového přebytku,“ řekl.

Klaus: Pod polštářem opatření jsou likvidovány svoboda a ekonomika: