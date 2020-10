Exprezident Klaus promluví o koronaviru i o založení Československa

Ve sváteční středu 28. října čeká Prahu několik akcí. Protesty či recesistické akce by se měly konat na náměstí Republiky, na Staroměstském náměstí a na Klárově. U Obecního domu by měl v 11 hodin dopoledne pronést projev také bývalý prezident Václav Klaus. Mluvit by měl o koronaviru, ale také o založení Československa.