Umělý národ. Čechů počatých díky asistované reprodukci překotně přibývá

Oproti patnáctiprocentnímu nárůstu Češek se počet párů z ciziny meziročně nemění. Zvýšení počtu českých pacientek zaznamenali i na největší tuzemské klinice umělého oplodnění Reprofit, především na nově otevřené klinice v Ostravě.

„Roste také průměrný věk žen, které se k nám přicházejí léčit – přesahuje 37 let. Nejsme výjimkou, ale potvrzujeme trend vyspělých zemí v Evropě i v USA,“ říká ředitel kliniky Reprofit Jonáš Vokřál.

Přitom optimální doba pro početí je podle lékařů do 25 let. „Od tohoto věku plodnost postupně klesá. Šance, že zdravá žena ve věku 30 až 35 let v době své ovulace otěhotní, se pohybuje pouze mezi 12 a 17 procenty,“ vysvětluje doktor Štěpán Machač z kliniky IVF.

Důvodů odložit založení rodiny je celá řada, od finančního zabezpečení, studia, kariéry po cestování. Roli hraje podle expertů i vysoká rozvodovost, která se v Česku podle statistik pohybuje mezi 45 a 50 procenty.

Patříte k párům, které vyhledaly či se chystají vyhledat umělé oplodnění?

ANO 16 NE 42

„Lidé si po neúspěšném manželství budují nové rodiny a často je to právě mezi 35. a 40. rokem života. Bohužel pak mnohdy zjišťují, že otěhotnět v tomto věku není tak snadné. Ženy čelí klesajícímu počtu a kvalitě vajíček a muži snižujícímu se množství oplodnění schopných spermií,“ dodává Machač.

Také proto loni vzrostl počet asistenčních výkonů, například mražení vajíček a embryí. Na brněnské klinice Reprofit mrazí odborníci vajíčka přímým ponořením do tekutého dusíku. Metoda je spolehlivější a snižuje riziko, že při rozmrazení dojde k poškození buněk.

„Úspěšnost, že vajíčka přežijí, se pohybuje až kolem 90 procent. Výhodou je, že ženy nemusí opakovaně podstupovat celý cyklus umělého oplodnění včetně odebírání čerstvých vajíček, které se odehrává v celkové anestezii,“ popisuje Machač.