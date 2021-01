Projdou jen nejkvalitnější. Bludiště pro spermie pomáhá v umělém oplodnění

„Vybrané spermie jsou kvalitnější, lépe se hýbou a úspěšnost umělého oplodnění tak vzrůstá. Díky této metodě lze vyhledat až o desítky procent více kvalitních spermií,“ říká vedoucí lékař kliniky Reprofit Pavel Otevřel.



V porovnání s ostatními metodami zpracování spermií je metoda mikrofluidní separace šetrnější. Zatím ji však nehradí zdravotní pojišťovny.

Podle Otevřela by se tento rok měla začít do oboru reprodukční medicíny zavádět také umělá inteligence. Očekává se, že bude schopna určit nejlepší embryo, které má největší šanci se uchytit



„Umělá inteligence dokáže posoudit parametry tak, jako doposud žádná laboratorní metoda nebo člověk. Vyhodnotí i to, o čem nevíme, že hodnotit lze,“ vysvětlil.

Rodičkám v Česku je v průměru 30 let, kliniky umělého oplodnění ale u svých pacientek zaznamenávají ještě pozdější věk. „Průměrný věk našich pacientek, tedy těch, co podstoupí terapii s vlastními vajíčky, byl minulý rok 41,5 let. O rok dřív byl průměr o pět let nižší,“ poznamenává lékařka Hana Višňová z IVF Cube.

Na kvalitu spermií má vliv řada faktorů, například obezita, životní styl, ale i časté pobyty v sauně, kouření, užívané léky a především věk. U mužů se udává kritický věk plodnosti kolem 45 let, poté se kvalita spermiogramu přirozeně snižuje.

Odborníci se však nemohou shodnout, zda kvalita spermií za poslední desítky let klesá. Podle Světové zdravotnické organizace se však dříve za normální považoval spermiogram se 40 miliony spermií na mililitr, nyní je to 15 milionů na mililitr. Kromě koncentrace se u spermií posuzuje i jejich tvar a pohyblivost.

Problémy s početím má každý šestý pár

Loni se zvýšil podíl českých párů, které žádají o asistovanou reprodukci. Pomoc odborníků při problémech s otěhotněním vyhledá o patnáct procent víc Čechů, vyplývá ze statistik. Zvedá se také průměrný věk pacientek, což podle expertů souvisí i s vyšší rozvodovostí.



„Roste také průměrný věk žen, které se k nám přicházejí léčit – přesahuje 37 let. Nejsme výjimkou, ale potvrzujeme trend vyspělých zemí v Evropě i v USA,“ říká ředitel kliniky Reprofit Jonáš Vokřál.



Přirozená plodnost žen se navíc značně přeceňuje. Vyplývá to z desítky studií, ve kterých odborníci v různých částech světa zkoumali znalosti lidí o reprodukci.

Téměř dvě třetiny mladých lidí se například domnívají, že pravděpodobnost přirozeného početí v době ovulace je přibližně 50 až 100 procent.

O případném rodičovství by podle odborníků měli mladí lidé uvažovat několik let dopředu a zohlednit svůj životní styl. „Jestliže se žena v 35 letech rozhodne, že chce mít dítě, a teprve na tom začíná pracovat, je to pozdě. V této době už se jí snižuje kvalita vajíček a úměrně s tím klesá i šance na otěhotnění,“ varuje garant projektu Moje reprodukční zdraví a odborník na léčbu neplodnosti Štěpán Machač.

Problémy s plodností má podle něj dnes přibližně každý šestý pár. Neplodnost se týká mužů i žen. Problém bývá obvykle ve 30 procentech na straně ženy, v dalších 30 procentech na straně muže a ve zbývajících 30 až 40 procentech na obou stranách. Někdy jsou ale příčiny neplodnosti u páru neznámé, v takovém případě se jedná o idiopatickou neplodnost.