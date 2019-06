Problém s početím má každý pátý pár. Muži s neplodností vyrovnávají ženy

Některé kliniky asistované reprodukce v Národní den neplodnosti, který spadá na 6. června, umožňují zdarma test plodnosti. Akce mimojiné upozorňuje i na to, že párů, které po dítěti touží, ale mají problém s početím, přibývá. V průměru má s plodností problém každý pátý pár.

„Počet neplodných párů každoročně stoupá. Ukazuje to i rostoucí zájem o služby naší kliniky. Každoročně je to 5 až 10 procent,“ uvádí manažer pražské Kliniky asistované reprodukce IVF Cube Ondřej Šebestík.

Kvůli rozvíjející se kariéře odkládala těhotenství i pětatřicetiletá Monika T. V pětatřiceti letech si díky okolí uvědomila, že by za pár let mohlo být už pozdě.

„Vlastně náhodou jsem na internetu narazila na den neplodnosti. Jedna klinika umělého oplodnění nabízela vyšetření zdarma,“ popisuje Monika situaci z loňského roku.

Na vyšetření vzala i partnera. Platí totiž, že problémy v poslední době trápí muže a ženy stejně. „Obecně se říká, že problém bývá ve 40 procentech případů na straně ženy, ve stejném počtu na straně muže a ve 20 procentech případů je problém u obou partnerů,“ potvrzuje lékařka Hana Višňová z IVF Cube.

U žen je problémem zejména to, že s těhotenstvím čekají. Nejčastěji kvůli práci. To však z biologického hlediska správné není. U žen totiž s rostoucím věkem klesá počet vajíček. Nejvyšší je po narození, během života se nová už nevytváří. I proto lékaři odkládání těhotenství na pozdější věk nedoporučují.

Průměrný věk žen stoupl na 41,5 roku

„Z testování mi vyšlo, že vajíček mám poměrně málo, zároveň jsem měla i problémy s hormony, vajíčka se samovolně neuvolňovala,“ přibližuje Monika své potíže. Začala proto s hormonální léčbou, která měla problémy vyřešit. „Otestovat se nechal i manžel. U něj naštěstí bylo vše v pořádku.“ U mužů mezi nejčastější problémy patří nízký počet spermií či jejich nedostatečná pohyblivost. Takové spermie se pak nejsou schopné dostat rychle k vajíčku a oplodnit ho.

Rodičkám v Česku je v průměru 30 let, kliniky umělého oplodnění ale u svých pacientek zaznamenávají ještě pozdější věk. „Průměrný věk našich pacientek, tedy těch, co podstoupí terapii s vlastními vajíčky, byl minulý rok 41,5 let. O rok dřív byl průměr o pět let nižší,“ poznamenává Višňová.

Většina žen s mateřstvím čeká zejména kvůli práci. „Pracovala jsem ve velké firmě, kdybych najednou na tři roky odešla na mateřskou, ujel by mi vlak. Žila jsem v tom, že těhotenství počká,“ vzpomíná Monika.

V Česku se díky asistované reprodukci narodí každý rok asi pět tisíc dětí. Jedním z nich bude za pár měsíců i dítě Moniky a jejího partnera. „Jsem vděčná. Zpětně už to nezměním, ale kdybych mohla, víc bych se o rizika těhotenství v pozdějším věku zajímala. I teď mi hrozí víc komplikací, musím chodit na hodně vyšetření. Mám strach, ale převládá radost,“ uzavírá Monika.