Počít dítě je umění. Lidé přeceňují svoje schopnosti i znalosti

Přirozená plodnost žen se značně přeceňuje. Vyplývá to z desítky studií, ve kterých odborníci v různých částech světa zkoumali znalosti lidí o reprodukci. Téměř dvě třetiny mladých lidí se například domnívají, že pravděpodobnost přirozeného početí v době ovulace je přibližně 50 až 100 procent.

Šance, že zdravá žena otěhotní během ovulace, je však zhruba do 25 procent. Pravděpodobnost početí se také s vyšším věkem snižuje, šance, že zdravá žena ve věku 30 až 35 let otěhotní v období své se pohybuje mezi 12 až 17 procenty.

Neplodnost trápí každý šestý pár

O případném rodičovství by podle odborníků měli mladí lidé uvažovat několik let dopředu a zohlednit svůj životní styl. „Jestliže se žena v 35 letech rozhodne, že chce mít dítě, a teprve na tom začíná pracovat, je to pozdě. V této době už se jí snižuje kvalita vajíček a úměrně s tím klesá i šance na otěhotnění,“ varuje garant projektu Moje reprodukční zdraví a odborník na léčbu neplodnosti Štěpán Machač.

Problémy s plodností má podle něj dnes přibližně každý šestý pár. Neplodnost se týká mužů i žen. Problém bývá obvykle ve 30 procentech na straně ženy, v dalších 30 procentech na straně muže a ve zbývajících 30 až 40 procentech na obou stranách. Někdy jsou ale příčiny neplodnosti u páru neznámé, takovém případě se jedná o idiopatickou neplodnost.

Endometrióza Endometrióza je chronické progredující onemocnění postihující ženy pouze v plodném věku. Projevuje se především silnými menstruačními bolestmi, opakovanou tvorbou vaječníkových cyst. Jedná se o závažnou nemoc, která často vyžaduje operaci a která výrazně snižuje šanci na otěhotnění. mojereprodukcnizdravi.cz

Za posledních deset let se podle Machače počet cyklů, jež mají vést k léčbě neplodnosti, téměř zdvojnásobil. Pomoc reprodukčních klinik vyhledávají stále starší páry.

„Často k nám přijdou lidé, jež očekávají, že se úspěšnost umělého oplodnění pohybuje kolem 80 až 90 procent. Přitom šance, že žena ve věku do 35 let takto otěhotní a porodí své dítě z jednoho léčebného cyklu, je jen 20 až 30 procent. Jakmile žena překročí hranici 40 let, můžeme se bavit maximálně o jednotkách procent,“ říká Tomáš Bagócsi, lékař z reprodukční kliniky Reprofit.

Ideální věk pro otěhotnění se podle odborníků pohybuje kolem 22 až 24 let. Vzhledem však k tomu, že při plánování rodiny je třeba zvážit i ostatní faktory jako pevnost partnerského vztahu, zdraví, finanční stabilitu, představy o kariéře nebo životním stylu, se v Česku vystoupal průměrný věk prvorodiček nad 30 let.

Rizikových je už 40 let věku

Neplodnost se ale týká i mužů, zpravidla se tak děje v důsledku snížení počtu a kvality spermií.

„S neplodností, která je způsobena různými zdravotními komplikacemi, si umíme poradit. Mnohem častěji však před sebou máme zdravý pár ve věku kolem 40 let, kterému se nedaří otěhotnět jen kvůli vyššímu věku,“ doplňuje Machač.

Neplodnost se ale týká také mladých. Příčinou neplodnosti u mladých párů může být například ovulační selhání, genetické komplikace, endometrióza nebo syndrom polycystických ovárií (PCOS).

Informovanost ohledně reprodukce má zásadní vliv na rozhodování o plánování rodičovství. Začít by se ale mělo již na středních školách, kde mnohdy kvalitní sexuální výchova chybí.



PCOS Syndrom polycystických ovárií (PCOS) je onemocnění způsobené hormonální nerovnováhou u žen. Mezi časté příznaky patří poruchy menstruačního cyklu, nadměrné ochlupení mužského typu, akné nebo nadváha.

Vzdělávací projekt Moje reprodukční zdraví je součástí celosvětové globální kampaně, která je odpovědí na klesající porodnost a nízké povědomí. Experti na reprodukční medicínu do něj plánují zapojit gynekology a praktické lékaře.

„Vzdělávací projekt vítáme. Jsme přesvědčeni, že současný stav vyžaduje systémovou edukaci. Kromě připomínání případných rizik a úskalí během preventivních prohlídek u praktických lékařů si pacienti budou moct o problematice zjistit více z materiálů v našich čekárnách a díky online průvodci reprodukčního zdraví pak také v klidu doma,“ popisuje Petr Šonka ze Sdružení praktických lékařů.