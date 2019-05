Nová šance pro neplodné. Nepřipravená vajíčka mohou dozrát, zjistili v Brně

S pomocí techniky polarizační mikroskopie umí odborníci vyšetřit zralost vajíček předtím, než je uměle oplodní a zavedou do dělohy. Pokud ještě nejsou zralá, nechají je v klidu na misce i několik hodin zrát.

„Že některým pacientkám vajíčko nestačilo úplně dozrát, před odběrem nelze poznat. Pokud dojde k umělému oplodnění takového vajíčka, je šance na úspěšné těhotenství značně snížená. To ukazují nejen starší publikované práce, ale i výsledky naší studie,“ vysvětluje vědkyně Zuzana Holubcová.

Využitelnost embryí z plně zralých vajíček je více než trojnásobná proti těm, která jsou oplozena předčasně.

Unikátní metodu zkoumání zralosti vajíček otiskl prestižní mezinárodní odborný časopis Journal of Assisted Reproduction and Genetics. Je to vůbec poprvé, co česká reprodukční klinika publikovala výsledky aplikovaného výzkumu v takto prestižním médiu, a dokonce na titulní straně.

„Ve světě reprodukční medicíny to je velká událost. Léčba neplodnosti v Česku má v zahraničí zvuk od dob profesora Pilky, zakladatele asistované reprodukce v Československu. A takové úspěchy tento zvuk ještě posilují,“ říká ředitel kliniky Jonáš Vokřál.

Optimální načasování injekce

Potenciál této metody v Brně ověřovali nejprve na dárcovských vajíčkách, poté spustili studii na pacientkách, kterých se problém přímo týkal a souhlasily se zařazením do studie. Šlo o více než dvě stovky žen, kterým se narodilo šedesát dětí.

„Z toho dvanáct dětí vzniklo z vajíček, která byla obecně považována za neoplodnitelná. Použití polarizační mikroskopie nám umožňuje optimálně načasovat injekci spermie do vajíčka. Je to šance i pro ženy, které by jinak nemohly otěhotnět,“ doplňuje Holubcová.

Vzpomíná na případ, kdy ženě odebrali sedmnáct vajíček, která se při bližším prozkoumání ukázala jako nedostatečně zralá, a tudíž nevhodná k oplození. Po několika hodinách dvanáct dozrálo a pár má nyní zdravého chlapečka a další tři zamražená embrya čekají na budoucí použití.

Důvody, proč u některých žen vajíčka v obvyklém termínu nedozrají, lékaři neznají. „I na běžné léky reagujeme odlišně. Stejně je tomu s reakcemi žen na hormonální léčbu,“ podotýká Holubcová.

Aktuální článek prokazuje význam metody a možnosti rozvoje i v ostatních reprodukčních centrech. Jméno Zuzany Holubcové se neobjevilo na stránkách světově prestižního vědeckého časopisu poprvé, výsledky jejího dřívějšího výzkumu zveřejnil i Science.

Vědkyni se tehdy jako první na světě povedlo zmapovat, co se děje uvnitř lidského vajíčka. Do té doby odborníci věděli pouze to, jak vypadá ženské vajíčko před oplodněním zvenčí.