Zbytečná válka mezi rodiči a učiteli. Inspektoři řeší tisíce stížností

Komunikace je základ Ředitelka Základní školy Ohradní v Praze 4 Eva Smažíková je toho názoru, že by kurz komunikace s rodiči měl absolvovat každý učitel. „Na naší škole jsme v komunikaci velmi otevření a mnohdy možná až přespříliš ochotní, ale nehodláme to měnit, protože otevřenost je právě to, co na naší škole rodiče oceňují a co si pečlivě budujeme. Vždy se držíme zásady rodiče vyslechnout, i když sdělení může být nepříjemné, afektované nebo útočné. Ve chvíli, kdy je rodič v afektu, má problém, který potřebuje sdělit a ne každý to umí s grácií. Někdy je to vyčerpávající, ale na druhou stranu je pak velmi povzbuzující, když na schůzku přijde rodič rozlícený a ze schůzky odchází uklidněný a vlídný,“ říká Eva Smažíková.