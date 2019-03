Žvatlání je slyšet častěji, dětí léčících vadu řeči na logopedii přibývá

„Počet nově přijatých klientů u nás do roku 2016 stoupal, poslední dva roky mírně klesá, zhruba o 5 procent. V populaci je v logopedické péči zhruba 1,5 procenta pacientů s řečovou vadou. Nejčastěji se objevuje lehká a středně těžká dyslálie, což tvoří cca polovinu. Mezi další patří vývojové poruchy jako opožděný vývoj řeči nebo vývojová dysfázie, které tvoří zhruba čtvrtinu,“ komentuje současnou situaci Asociace klinických logopedů.

Některé kliniky však nabízí rodičům i dětem nejen individuální terapii, ale i skupinové terapie. Jedná se o takzvané logopedické kroužky, jak říká manažerka soukromé kliniky Logo v Praze Alena Dvořáková.

ROZSTŘEL: Proč přibývá dětí s vadou řečí? Klinická logopedka odpoví dnes ve 12:30.

„V kroužcích se děti kromě komunikačních dovedností připravují na vstup do školy. Jsou vhodné jak pro jedince předškolního věku, tak pro děti z prvních a druhých školních tříd,“ dokresluje Dvořáková.



Čím dříve se s terapií začne, tím lépe pro pacienta

Stále více dětí s vadami řeči registrují také základní školy. Množství žáků, které mají potíže s šišláním, ráčkováním, komolením slov či koktáním, se zvedlo z počtu 1 849 ve školním roce 2007/2008 na 7 202 v minulém školním roce. To je zhruba třikrát víc než během dřívějšího desetiletého období. Předškoláci potřebují často napravovat například špatnou výslovnost.

Ideálním věkem, kdy navštívit logopeda, je kolem čtyř až pěti let. S přibývajícími léty se nesprávná výslovnost fixuje, a pokud je vada vážnější, musí kvůli tomu děti nastupovat do školy o rok později. Problémy se u dětí se špatnou výslovností mohou objevit nejen u čtení a psaní, ale také v počítání.



Léčení na logopedii v letech 2007 - 2017 Docházka v roce 2007

130 639 pacientů

Docházka v roce 2017

156 771 pacientů

Začátek léčby v roce 2017

56 964 pacientů

Ukončení léčby v roce 2017

40 728 pacientů



Podle logopedky Barbory Svobodové bývá první hodina spíš takové úvodní setkání s rodiči i dětmi. Během to se vzájemně seznamují s tím, co děti umí a sestavuje se anamnéza. To si pochvalovala i maminka Andrea Bubeníková.„Spokojené byly děti i já. Dostali jsme také pár úkolů, co máme po čtrnáct dnů trénovat doma, kdy se pak přijdeme opět ukázat.“

Pokud má člověk zájem a je ochoten pracovat podle pokynů, dají se vady řeči měnit i v dospělosti. Úspěšnost závisí nejen na zvolených postupech, ale i na typu poruchy a vytrvalosti.

Podle Asociace logopedů ve školství mají vadu výslovnosti asi dvě pětiny předškoláků. Nejčastější vadou řeči je patlavost, takzvaná dyslalie, kdy dítě špatně vyslovuje některé hlásky. Rodiče a učitelky ve školkách a školách by proto na děti neměli šišlat nebo mluvit příliš rychle.

Příčiny různých vad řeči je ovšem možné hledat třeba i v dědičnosti, předčasném narození, poruchách centrální nervové soustavy, sluchu či zraku nebo v zanedbávání či naopak přehnaných nárocích na dítě. Během praxe se však logopedové v ambulancích setkávají také s novými vadami.

„Jde například o poruchy příjmu potravy u velmi malých dětí, které zůstávají dlouho na mixovaných příkrmech, maminky pozdě zavádějí kousky, děti pak nechtějí kousat tuhou stravu a mají malý repertoár potravin, které jedí. Tyto poruchy mohou mít ovšem i jiné příčiny a přes snahu maminek jde zavádění kousků do stravy obtížně, například u dětí předčasně narozených nebo u dětí s poruchou autistického spektra. Dříve se toto vyskytovalo jen velmi zřídka, dnes máme v čekárnách několik takových dětí, téměř každé,“ zní z Asociace.



Nejvíce ambulancí je v Praze, nejméně v Karlovarském kraji

Logopedie se studuje na pedagogických fakultách jako součást speciální pedagogiky. Absolventi mohou působit jako školní logopedi. Pokud chtějí pracovat ve zdravotnických zařízeních či ambulancích, musí ještě absolvovat speciální přípravu pro práci ve zdravotnictví a získat atestaci pro nelékařský obor klinické logopedie.

Nejčastější diagnózy AKL Opožděný vývoj řeči



Patlavost (dyslalie)



(dyslalie) Vývojová dysfázie – vzniká při organickém poškození mozku dítěte během těhotenství, při porodu nebo po narození do 1. roku věku dítěte



– vzniká při organickém poškození mozku dítěte během těhotenství, při porodu nebo po narození do 1. roku věku dítěte Koktavost



Breptavost



Oněmění (mutismus)



(mutismus) Afázie – narušení již vyvinuté schopnosti porozumění a produkce řeči



– narušení již vyvinuté schopnosti porozumění a produkce řeči Sluchová vada u dětí



Sluchová vada u dospělých



Dysfagie – poruchy polykání



– poruchy polykání Dysartrie – motorická porucha řeči, narušení schopnosti tvořit artikulovanou řeč

Na potíže s mluvením a možnosti jejich léčby má upozornit Evropský den logopedie, který připadá právě na 6. března.

Během odpoledne se mohou lidé například na Foniatrické klinice Všeobecné fakultní nemocnice v Praze setkávat s klinickými logopedy, se kterými se mohou pobavit nejen o případné pomoci, ale také si budou moci prohlédnout různé hry a metody využívané při terapii s dětmi.

V posledních letech přibývá logopedických ambulancí. Zatímco v roce 2007 jich podle ÚZIS v ČR fungovalo 324, předloni 407. V roce 2008 sice jejich počet klesl na 317, ale v roce 2009 se zvýšil opět na 324 a od té doby stále rostl. Nejvíc ambulancí klinické logopedie je nyní v Praze, a to 69. Nejméně jich má Karlovarský kraj, kde jich funguje devět.