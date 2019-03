Národní vzdělávací program je mrtvý, Plaga by ho ze zákona klidně vyškrtl

19:30 , aktualizováno 19:30

Co se mělo udělat, se neudělalo. A už se ani neudělá, míní ministr Robert Plaga. Patnáct let starý dokument s plány ministerstva školství tak skončí v koši. Ministr má totiž jiné vize. Tou poslední, kterou jeho úřad představil, je „Strategie vzdělávání ČR do roku 2030“. Projekt od ledna připravuje expertní skupina v čele s Arnoštem Veselým z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy.