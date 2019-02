Zelenina ze salátových barů ve školách mizí. Pokud je tedy školy vůbec mají

Ne všechny školy na salátové bary dosáhnou, ale kde je mají, chválí si je vedení i žáci. Ve většině případů lze pulty se zeleninou ovocem a saláty najít na základních školách. Někde se o ně zatím jen snaží, protože narážejí na neochotu vedení, nedostatek financí nebo obyčejný nedostatek místa, kam by mohli bar dát. Například v Základní škole Kamenka v Čelákovicích si děti mohou z pultu nabírat zhruba rok.

„Máme tam většinou čerstvou krájenou zeleninu, saláty, ovoce a samozřejmě i kompoty podle sezóny, cen a možností. Děti baru přišly na chuť poměrně rychle. Nevím, jestli jsou z domova zvyklé, ale vím, že pokud se jim dá možnost si něco samy naložit do misky, tak to sklízí úspěch, zejména u malých. Velká deviza je tým naší kuchyně, který se stará o stravu dětí, aby byla vyvážená, pestrá a splnila i spotřební koš, což je složitější, ale jde to,“ chválí ředitel Jiří Kyliánek.

Hned vedle salátového baru je také automat na nápoje, kde jsou dva druhy džusů a čistá kohoutková voda, aby si případně mohly děti pití naředit. Džusy jsou s minimálním obsahem padesáti procent ovoce, díky čemuž se škola vejde do spotřebního koše i s dvanácti druhy. Někteří učitelé ale narážejí i na neochotu vedení školy.

„U nás zeleninu a ovoce sice máme, ale dodavatelská firma je neumí pořádně dochutit, takže jsou příliš kyselé nebo naopak přeslazené. Vedení školní jídelny se drží doporučených dávek, takže když je psáno ‚jedna ku třem’ bude to tak i dělat. Navíc nejde o čerstvou zeleninu a děti jsou u pultu také stále pod dozorem. Nemohou si ani nabrat, co přesně chtějí, protože naložená kukuřice je nejdražší, takže jim kuchařky dovolí jen jednu naběračku,“ stýská si učitelka z jedné brněnské základní školy.



Chtěli jsme rozšířit nabídku a děti na ovoce a zeleninu naučit

V neratovické ZŠ Ing. M. Plesingera-Božinova začali salátový bar využívat zhruba před třemi lety. Opakovaně se totiž potýkali s tím, že žáci připravené zeleninové i ovocné saláty vyhazovaly. V rámci zapojení do programu Skutečně zdravá škola a snahy podpořit u žáků větší chuť jíst více zeleniny a ovoce byl proto podle ředitele Jaroslava Kužela salátový bar jasnou volbou.

„Otevření samoobslužného pultu, kde si každý může nabrat na co právě má chuť, vyvolalo nejen u žáků ale i pedagogického sboru velkou vlnu nadšení. Máme velkou radost z toho, že se bar ujal natolik, že byť velká vlna nadšení již opadla, žáci berou tuto možnost jako součást oběda, jsou ukáznění, jak při nabírání, tak v konzumaci,“ říká koordinátorka ve škole Tereza Bicanová.

Salátový bar mají žáci na škole k dispozici několikrát v týdnu tak, aby se jídelna vešla do Spotřebního koše. Což také přináší úskalí. „Když dáte dítěti jablko - do spotřebního koše se započítá i s ohryzkem, dítě si jablko ve většině případů odnáší domů (pokud ho nerozkope před školou), pokud ho nakrájíte na měsíčky do baru, děti jich snědí hned plnou misku, avšak do spotřebního koše se započítá jen část bez ohryzku. Tedy z hlediska naplnění spotřebního koše školní jídelna vydala mnohem méně jablek, než když je rozdá vcelku. Což je trochu paradox,“ dodává Bicanová.

Salátový bar využívá ZŠ Ing. M. Plesingera-Božinova také na dezerty, jako je pudink nebo tvaroh. Žáci mají možnosti si dezert dozdobit opraženými semínky, domácí granolu, teplými opečenými jablky a dalším ovocem. Finanční náročnost se dá částečně řešit sezónní zeleninou, která se dá nakoupit za mnohem nižší cenu než v období, které pro ni není typické. Ideální je podle škol také komunikovat se svými farmáři, kteří mohou nabídnout zeleninu za lepších cenových podmínek, protože ji potřebují rychle sklidit.

Všechno je v režii školy, s jídlem se často plýtvá a vyhazuje se

Školy a její vedení musí dodržovat školský zákon, kde je stravování upravené. Peníze na mzdy zaměstnanců jdou ze státního rozpočtu, na pracovníky dostávají školy finance v rámci rozpočtu ministerstva. Peníze na stravování jsou tak v rukách školy, která hradí potřebnou režii a popřípadě spolupracuje se zřizovatelem.

„Školní jídelny, které jsou výdejnami, představují vyšší podíl zařízení, které doplňky neposkytují, nebo využívají doplňky již hotové, či nakoupené. Cože vyplývá v závislosti na nabídce,“ zní z tiskového oddělení ministerstva školství.



Spotřební koš Školní jídelny jsou povinny při sestavě jídelníčku dodržovat spotřební koš, což kontroluje Česká školní inspekce. Ta od října 2016 do června 2017 realizovala inspekční činnost zaměřenou na školní stravování ze které vyplývá, že převážná většina zařízení školního stravování nabízejí více forem doplňků jako jsou například saláty, ale i nápoje jako součást hlavního jídla.

Podle České školní inspekce si řada zařízení v průběhu času vypracovala na základě zkušeností určitý jídelníček, který na jedné straně respektuje zásady zdravé výživy, a na straně druhé vychází vstříc chuťovým požadavkům strávníků.

„Nicméně negativním zjištění je, že zhruba čtyřicet procent zařízení vrácené zbytky pokrmů nijak nereflektuje v příští nabídce poskytovaných jídel. Každopádně, nakládání s odpady upravuje legislativa dalších resortů, například Ministerstvo životního prostředí,“ dodává školský resort.

Salátové bary jsou také hlavně na základních školách, na středních ne. V nich je problém jinde, upozornil učitel Vojtěch Hála, který prošel třemi středními školami.

„Spíš se mluví o chybějících jídelnách, na které není ve škole místo, a to je podstatnější problém. Aspoň se najde místo na nějaké prodejní okénko nebo malou kantýnu. A co se tam prodává, záleží na dohodě vedení školy s firmou. Vaše otázka tudíž záleží na zájmu vedení, respektive na ředitele. Ale na základní škole, kam chodí moje děti, je jídelna a o přestávkách je otevřen bar. Ovšem bez čerstvé zeleniny nebo ovoce. Nevím, zda by byl zájem, umím si představit, že ano,“ uzavírá Hála.