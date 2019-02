Doučování je výhodný byznys. Kolem přijímaček může rodiče přijít na tisíce

Je několik možností, jak zajistit dětem doučování jinak než u členů rodiny. První je přes zprostředkovatelský web, který zájemce propojí přímo s lektorem. Ten pak také nese za výuku zodpovědnost.

Druhou možností je najít firmu či organizaci, která připraví žákům a studentům lekce na míru. Třetí variantou je soukromý učitel nabízející svoje služby na nejrůznějších inzertních portálech. A poslední možností je pomoc vrstevníků, pro které je učení nejen koníček, ale i pěkný přivýdělek ke studiu.

Největší špička v poptávce Všude se množství doučovaných žáků proměňuje během roku. Nejčastěji potřebují zájemci pomoci s učením od října do května, kdy se studenti připravují na přijímací zkoušky a maturity. Největší poptávka je po matematice a českém jazyku. Maturanti mimo to často potřebují dopilovat angličtinu nebo němčinu. Sazby se pohybují podle města i lektora, dosáhnout může i pěti set korun na hodinu. Někde se jako hodina počítá i čtyřicet pět minut.

„V současné době u nás pracuje 50 lektorů a tým se neustále rozrůstá. Všichni jsou studenti vysokých škol. Je to také jedna z mých podmínek. Mají totiž nejen dobré znalosti, ale ještě blízko k dětem. Nelíbí se mi klasické učitelské manýry, proto bych nerada, aby dítě přišlo ze školy domů, kde by ho čekala ještě druhá škola. Lektor je pro dítě či studenta spíše takový parťák, který mu pomáhá, a oba vidí, že to má smysl,“ říká ředitelka a zakladatelka projektu „Mr. Tut“ Tereza Plachá.

Lektoři, s nimiž se lze spojit přes portál „Mr. Tut“, procházejí přísným dvoukolovým výběrovým řízením. Zvládne je zhruba čtvrtina uchazečů, které pak čeká ještě školení. Lektoři v programu nyní doučují přibližně sto padesát klientů. Nejčastěji přichází objednávky na doučování matematiky, češtiny a angličtiny.

Poptávka je také po celkové školní přípravě, kdy lektor dochází k žákovi několikrát týdně a pravidelně ho připravuje na všechny testy nebo mu pomáhá mu s domácími úkoly a podobně. Hodina v Praze je podle Plaché dražší a vyjde na tři sta korun. Například v Liberci nebo Pardubicích je to o padesát korun méně.

Ceník doučování se liší podle učiva, místa i lektora PŘEDMĚT/PRŮMĚRNÉ CENY PRAHA A BLÍZKÉ OKOLÍ ZBYTEK ČR Matematika 300–500 Kč, liší se hodiny,

45 min 200–400 Kč Český jazyk 300–500 Kč, liší se hodiny,

45 min

200–400 Kč Cizí jazyk, záleží na jazyku

250–600 Kč, liší se hodiny,

45 min 200–500 Kč Umělecké předměty, hudební 250–1000 Kč, záleží na nástroji 200600 Kč

Mezi vrstevníky není taková bariéra, učivo dokážou vysvětlit líp

Věkové souznění je také podle Luboše Spálenky, který je v osmnácti letech zakladatelem projektu Pětky do koše, plusem pro obě strany. V něm učí studenti studenty. Spálenka přiznává, že hlavní motivací byly peníze, které si potřeboval vydělat po negativních zkušenostech z brigád. Věděl, že umí dobře vysvětlit matematiku, takže toho chtěl využít.



„Utvořil jsem prvních pár letáčků a webové stránky. V Benešově u Prahy nebylo žádné jiné doučování, takže se objevili první zájemci. Po delší době jich bylo tolik, že jsem to sám už nemohl zvládat. Složil jsem tedy tým studentů, kteří chtěli doučovat a své znalosti předávat dál,“ říká k začátkům.



Pětky do koše Projekt běží ve městech: Benešov, Tábor, Beroun, Praha, Jihlava, Ostrava. Podílí se na něm dvacet lidí, ale pomalu se rozrůstáme dál. Jeho cílem je rozšířit po celé České republice myšlenku, že student dokáže naučit látku stejně dobře jako učitel. Rozšíření by mělo mířit na pořádání kroužků pro děti a příměstské tábory. Podle Spálenky by rádi umožnili cizincům, aby si u nich mohli složit zkoušky z českého jazyka. „Pokud se nám povede někde sehnat rozumné prostory, tak v nich pořádat i různé přednášky pro lidi na témata: proč je dobré třídit odpad, anorexie, bulimie a podobně,“ dodává.



„Loňský školní rok proběhl v uskupení pěti lidí, kteří společnými silami odučili sto čtyřicet šedesátiminutových hodin. Rukama nám prošly dvě desítky studentů. Devět z nich se díky nám dostalo jednodušeji na střední školu, těm zbývajícím jsme pomohli zlepšit známky ve škole. Dokonce doučujeme nejen studenty, ale i dospělé. Jedné paní jsme pomohli se zkouškami, které musela absolvovat, aby si po deseti letech dodělala potřebnou maturitní zkoušku,“ dodává Spálenka.



Doučování pro sebe nebo děti je možné také najít na bazarech a inzertních portálech, kde jsou nabídky na vysvětlení cizích i programovacích jazyků, odborné předměty nebo stále z velké části i doučování hry na kytaru, klavír, housle nebo hudební nauku. Tu například doučuje Monika Ulrichová.

„Doučuji víceméně hudební nauku vždy před zkouškou na Základní uměleckou školu, kdy jde o mé bývalé žáky a s rodiči se znám osobně. Chtěla jsem doučovat i český jazyk, což jsem však nakonec kvůli zájmu o přípravu na přijímací zkoušky a maturity neudělala. Nejsem učitelka, takže jsem z toho raději vycouvala,“ upřesňuje důvody Ulrichová.



Výběr je sázka do loterie, přístup lektora musí žákovi „sednout“

Ve většině případů nabízejí inzertní portály propojení s lektory, jako je to v případech typu Naucim.cz nebo Hudebka.cz. Zájemci tam najdou několik tisíc lektorů z celé republiky, kteří dohromady představují nabídku více než stovky předmětů, i těch odbornějších. Klienti pak platí přímo lektorovi, obvykle dvě stě až pět set za vyučovací hodinu, podle předmětu a místa doučování.



„Nejčastěji poptávanými předměty jsou u nás angličtina, němčina nebo francouzština, dále doučování školních předmětů jako je matematika, čeština nebo fyzika. Z hudebních oborů hra na klavír a housle,“ říká Miron Šmidák, který je zprostředkovatelem služeb na doučovacích portálech.



Nezisková organizace Škola Populo poskytuje doučování na míru a také oproti ostatním nese zodpovědnost za to, jak doučování probíhá a jaké má výsledky. U jiných portálů lektoři nejsou zaměstnanci a sami se domlouvají s rodiči, ale spravující server si bere provizi. Nyní pro Populo učí přibližně šest set lektorů, jejichž spektrum je široké jak věkem, tak vzděláním.

„Dominují především vysokoškolští studenti či absolventi pedagogických a filozofických fakult. Na našich kamenných pobočkách je vždy přibližně osmdesát až sto padesát aktivních lektorů, v závislosti na velikosti města a pobočky. Počet klientů se během roku proměňuje, ale momentálně u nás doučujeme zhruba patnáct set studentů,“ říká Jakub Rakušan.

Podle něj jsou studenti vysokých škol klientům bližší nejen věkově, ale i díky znalosti aktuálního českého školství jsou schopni jim lépe vysvětlit, jak fungují například přijímací nebo maturitní zkoušky. Součástí virtuálního sboru jsou také učitelé, kteří dopoledne učí na školách a odpoledne doučují nebo jsou to bývalí učitelé v důchodu. Specifické předměty jako jsou deskriptiva, elektrotechnika, programování nebo ekonomie ve Škole Populo doučují studenti či absolventi potřebných fakult.