Vidíme to černě, vzkazují učitelé vládě. Do tříd vyrazili ve smutečním

Událost je spojená s protestem na Slovensku, který probíhá pod názvem „Den učitelů v černém“ a do něhož se zapojilo přes tisíc škol. U nás se k akci hlásí jedny z největších spolků, které sdružují učitele, a to Učitelská platforma a Pedagogická komora. Ta ve svém prohlášení deklaruje, že tím navazuje na otevřený dopis politikům za záchranu českého školství, který podepsalo 3 700 pedagogů.

„Pokud se vláda nepostaví problémům ve školství čelem a nezačne je urychleně řešit, bude dalším krokem vyhlášení stávkové pohotovosti a případně i stávky po vzoru učitelů v Polsku,“ píše v oficiálním prohlášení spolek Pedagogická komora.



Na sítích se přidávají tisíce učitelů pod hashtagem #vidimetocerne, který dávají k fotkám sbory mateřských, základních i středních škol. Učitelská platforma na facebookové události upozorňuje, že Česko dává na vzdělání jedno z nejnižších procent HDP, přesně 3,9 procenta, což je podle spolku málo.

„Bez radikálních investic do oblasti školství nelze očekávat zkvalitnění a zefektivnění vzdělávacího systému v České republice,“ uvedla předsedkyně Učitelské platformy a středoškolská učitelka Petra Mazancová. Část učitelů také vyjadřuje svůj nesouhlas se současným stavem českého školství černou páskou na ruce.

Ministr Robert Plaga v rámci Dne učitelů ocenil medailí MŠMT, což je nejvyšší ocenění v oblasti školství, 48 vynikajících pedagožek a pedagogů.



Pedagogická komora (Twitter) @komora_pedagogu Akce Pedagogické komory Den učitelů v černé Ve čtvrtek 28. března 2019 přišla řada pedagogů do práce v černém, aby upozornili veřejnost na problémy českého školství, které politici odmítají... https://t.co/Y64mzPO0hY odpovědětretweetoblíbit

Ministerstvo se hájí tím, že platy rostou. Podle statistik průměrný plat učitelů v loňském roce 35 089 korun, což je oproti roku 2017 zhruba o 11 procent více, slíbených bylo 15 procent v podobě deseti do tarifu a pěti do pohybové složky. Za posledních pět let pak stouply přibližně o 31 procent. Průměrná mzda v Česku loni stoupla o 8,1 procenta na 31 885 korun hrubého měsíčně.



Během středečního jednání Sněmovna zrušila den staré usnesení o zvýšení platů na 130 procent průměrné mzdy už v roce 2020. Podle ministra Plagy je však pro resort důležité, že Sněmovna podpořila usnesením naplnění programového prohlášení vlády. Ta slíbila, že platy učitelů vzrostou do roku 2021 zhruba na 46 000 korun. Další zvýšení o 15 procent plánuje vláda od ledna příštího roku.