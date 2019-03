Nechat si letní čas, nebo zimní? Stejně se asi budeme muset přizpůsobit

V noci na neděli nás čeká jedno z posledních přeřizování zimního času na letní. Praxi fungující v Česku od roku 1979 ukončil Evropský parlament toto pondělí.

Naposledy si mají Češi, ale samozřejmě i obyvatelé dalších zemí Evropské unie, přeřídit hodinky v roce 2021. A mírně pravděpodobnější v tuto chvíli je, že se přikloníme k letnímu času.

„Naši sousedi, minimálně Německo a Polsko, podle našich informací uvažují o letním času,“ řekl MF DNES vicepremiér Richard Brabec z hnutí ANO.

„Pokud by se státy kolem nás shodly, že to bude letní čas, tak si těžko dovedu představit, že bychom trvali na zimním. Aby si třeba lidé pracující v pohraničí každý den přeřizovali hodinky, to by bylo k zbláznění. Nemluvě o potížích v dopravě,“ dodal Brabec.

Vláda, která se otázkou zatím zabývala jen předběžně loni na podzim, přitom na základě názoru odborníků dala najevo, že by se klonila spíš k zimnímu času. „Dětem se nechce chodit v létě spát, když je ještě po 21:00 světlo,“ přidal pak další argument pro zimní čas premiér Andrej Babiš.

Politici však většinou připouštějí, že jejich názor v tomto není silný. Veřejnost je navíc spíš pro letní čas.

Ukázaly to loňský průzkum agentury STEM/MARK i dvojice anket serveru iDNES.cz v posledním půl roce: v obou byli čtenáři pro letní čas. Loni si ho z 20 tisíc hlasujících vybralo 12 tisíc lidí, tento týden bylo (do čtvrteční uzávěrky tohoto článku - pozn. red.) ze 43 tisíc čtenářů pro letní přes 22 tisíc, pro zimní necelých 17 tisíc a zbytek preferoval ponechání střídání obou časů.

Rozhodnou nejspíš Němci

MF DNES se ptala také zástupců všech devíti parlamentních stran. A anketa potvrdila, že politikům jde hlavně o to, aby v časech napříč Evropou nebyl zmatek.

„Osobně nemám nijak silný názor na to, který z těch časů by to měl být, každý má své výhody a nevýhody. Ale jedna věc by mě mrzela velmi: kdyby se nepodařilo najít v rámci evropských zemí shodu,“ říká místopředsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová.

A podobně mluví představitelé ČSSD, KDU-ČSL nebo STAN. „Určitě si nebudeme přeřizovat hodinky na hranicích s Německem,“ má jasno také Brabec z ANO. Právě Německo od začátku jako jedna z mála evropských zemí jasně razí, že je pro letní čas.

Ještě jasněji se pak politici shodují v tom, že je dobře, že skončí praxe střídání obou časů. „Jestli zimní, nebo letní, je mi jedno, hlavně, že bylo zrušeno střídání,“ těší dvojku ČSSD Romana Onderku. „Z hlediska zdravotního by se čas střídat neměl, je řada lidí, na které to působí výrazně negativně,“ říká poslanec ANO David Kasal, povoláním lékař.

Užijme si léto, nabádá Okamura

„Mám zkušenosti z Japonska, které je jednou z nejvyspělejších zemí světa, a žádný dvojí čas tam neexistuje. Takže když střídání časů nepotřebuje špičková ekonomika, kde všechno šlape jako hodinky, nepotřebujeme ho ani my,“ říká šéf hnutí SPD Tomio Okamura. Jeden z těch, kteří se v parlamentu budou přimlouvat za letní čas.

„Myslím, že to lidé uvítají. Je to praktičtější, v létě, když je pěkné počasí, bude déle světlo. Lidé si déle užijí hezkých teplých dní, budou moci být déle na procházce nebo si něco grilovat. Dokud je hezky, tak si to užijme,“ přimlouvá se Okamura.

„Vyšel bych vstříc lidem, kteří musí ráno vstávat, a byl spíš pro zimní čas,“ argumentuje naopak poslanec ODS Jan Skopeček.

„Zimní čas je přirozený a s ohledem na lidské zdraví je určitě cennější než ušetřit jednu hodinu světla. Letní je uměle vymyšlený a je to hloupost,“ přidává se komunistický poslanec Vít Valenta.

Budeme zdravější, tvrdí vědci

Že jde však o téma, u kterého co poslanec, to jiný názor, dokládá to, že třeba Kasal z ANO je na rozdíl od šéfa hnutí Babiše spíš pro letní čas.

I proto se některé strany hodlají na názor zeptat členské základny. „Bavili jsme se o tom, že bychom to nechali otestovat v rámci naší vnitrostranické ankety, kde máme přes 2 500 respondentů,“ říká místopředseda lidovců Marian Jurečka. I on však doplňuje, že „klíčové je, aby byla shoda v rámci EU, přejíždět třeba z Polska a měnit si čas by bylo nesmyslné“.

Proto místopředseda vlády Brabec předpokládá, že se kvůli tématu setkají představitelé evropských zemí. Diskuse by měla mít koordinátora, který bude mít přehled o tom, jakou variantu jednotlivé státy zastávají. Byť si nakonec každá země rozhodne sama.

Z dosavadních šetření vyplývá, že severoevropské země jsou spíše pro zimní čas, a jihoevropské, v kterých bývají lidé tradičně vzhůru do pozdějších nočních hodin, jsou zase pro letní.

I proto je důležitý hlas středoevropského Německa, které sousedí s devíti zeměmi a prosazuje čas letní.

Česká vláda se na svojí neformální diskusi loni na podzim k zimnímu času přiklonila na základě stanoviska Fyziologického ústavu Akademie věd. Ten tvrdí, že „ponechání celoročně zimního času zajistí lidem v zimě více expozice rannímu světlu a v létě budou lidé méně vystaveni večernímu světlu“, čímž by se měly srovnat biologické hodiny a lidé by měli snáz brzy vstávat.

„Lidé budou celkově psychicky zdravější a pracovní i školní výkon se zlepší,“ očekávají vědci.