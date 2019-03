REFERENDUM: Letní, nebo zimní? Hlasujte o změně času

Lidem, kterým vadí každoroční jarní a podzimní posouvání ručiček hodin, se plní jejich sen. Evropský parlament ve Štrasburku včera zrušil střídání zimního a letního času k podzimu 2021. Pro hlasovalo 410 poslanců, proti jich bylo 192 a 51 se zdrželo. Takže konec dvou časů má napříč Evropou velkou podporu.

Jenže věc má jeden háček: europoslanci svým rozhodnutím dali každému z 28 členských států Evropské unie právo rozhodnout si, jaký čas tedy zavede.

Který čas by se měl užívat v Česku? celkem hlasů: 606

To může znamenat v nejhorším scénáři i chaos, kdy by řidič ve dvě hodiny přejel z Česka do Německa a tam už by třeba byly tři hodiny. Pak by dojel do Francie a zase by si přeřídil hodinky zpátky a na španělské hranici třeba zase dopředu.



Proti možnému chaosu mluví to, že navrch mají zastánci letního času. V bruselských kuloárech se dokonce hovoří o „zákoně o letním času“. Česká vláda se už loni v říjnu rozhodla, že bude prosazovat zavedení zimního času. Takže se ocitla v Evropě v menšině.

„Dnem D“ by byla poslední říjnová neděle roku 2021. Státy, které se rozhodnou pro letní čas, by už v jednu hodinu v noci v tento den na zimní nepřešly, ostatní ano.



A i „zimní státy“ by si právě v říjnu 2021 přehodily čas naposled.

Směrnici loni představila Evropská komise po veřejné konzultaci. Té se zúčastnilo 4,6 milionu hlasujících z více než půlmiliardové Evropské unie. Pro zrušení střídání času bylo 84 procent z nich. Komise původně navrhovala ukončit střídání již letos, nenašla však podporu u členských zemí.