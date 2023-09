Fiala jako čert z komiksu. Nová kampaň SOCDEM si utahuje z premiéra

„Naše země potřebuje jasnou vizi a zodpovědnou politiku, která nezapomíná na žádného člověka. Nezvýhodňuje jen ty nejbohatší a nesnaží se zlikvidovat jistoty,“ stojí dále u zveřejněné kampaně.

Strana současně uvádí, že Petr Fiala čelí obrovské nedůvěře a stal se symbolem lhostejné a sobecké politiky. „Je třeba se mu postavit a vyvést naši zemi ze současné krize. Na jakou stranu se postavíte tentokrát? Jsme Sociální demokracie, chceme lidskost místo sobectví,“ doplňuje strana na Facebooku.

„Humor a realita se prolínají“

Redakce iDNES.cz oslovila SOCDEM s dotazem, co má nová kampaň vlastně symbolizovat. Mluvčí strany Jakub Dušánek pro iDNES.cz řekl, že cílem první části kampaně je představit současné symboly sobectví a arogance a konfrontovat je s hodnotami lidskosti. „V další fázi kampaně zveřejní sociální demokraté jména kandidátů do Evropských voleb a také svůj program. Ten by měl být představen v říjnu,“ komentoval Dušánek.

Podle jeho slov v začínající kampani chce strana hravou formou upozornit na chyby současné vlády. „Naším cílem bylo kampaň zahájit výrazným sdělením, což se soudě dle veřejných a mediálních reakcí povedlo. V tomto trendu budeme chtít pokračovat, protože skutečná opozice v České republice chybí,“ pokračoval Dušánek.

Sociální demokracie @SOCDEM_cz Je na čase, aby se znovu po letech utkali dva odvěcí soupeřové. 🔴⚔️🔵



Na jakou stranu se postavíte tentokrát? 🤔 https://t.co/PCmN3YL4On oblíbit odpovědět

Podle něj se způsob komunikace premiéra i jednotlivých ministrů často pohybuje na hranici parodie. „Humor a realita se prolínají. Ani my sami mnohdy nevíme, zda se jedná o nešťastný záměr vlády, nebo satiru. Slyšeli jsme například přirovnání premiéra Fialy, že vláda je jako fotbalový klub Liverpool, který hraje s málo penězi dobrý fotbal. A pár týdnů předtím ukázal premiér už několikátou žlutou kartu Pavlu Blažkovi,“ doplnil dále mluvčí SOCDEM.

Současně zdůraznil, že podoba kampaně vychází z lidové tvořivosti. „Mnohým může připomenout případ řidiče autobusu Romana Smetany, který pomaloval volební plakáty a později byl odsouzen manželkou Ivana Langera, jehož podobizna patřila mezi ty zesměšňované,“ dodal Dušánek.

Podaří se SOCDEM vrátit do Poslanecké sněmovny? celkem hlasů: 946 Ano 11 %(101 hlasů) Ne 86 %(817 hlasů) Nevím 3 %(28 hlasů)

„Děje se to nešťastným způsobem“

Karla Komínka z Institutu politického marketingu kampaň překvapila. „SOCDEM po vypadnutí ze Sněmovny prochází určitou obrodou a pomalu cílí, alespoň podle náznaků, na liberálního levicového voliče. Ten je typicky náročnější, často velmi vzdělaný, žije ve městě, jde mu o principy a hodnoty, nikoli prvoplánový populismus,“ komentoval marketér.

Méně zásadoví voliči jsou jsou podle jeho slov dávno u SPD a ANO. „Pro takto náročného voliče nedává zesměšnění premiéra smysl, protože se tím jednak zlehčuje povaha toho, co mu na aktuální vládě skutečně vadí, a také se útočí místo na myšlenku na člověka, a to je pro tento proud nepřípustné,“ doplnil a současně dodal:

„Jedná se o klasickou srovnávací reklamu, která je v politice na rozdíl od komerční sféry zcela běžná. Předseda Šmarda je na grafice vykreslen jako lepší alternativa, ale děje se to tady nešťastným způsobem.“

S názorem na novou podobu kampaně si neberou servítky někteří komentující na sociálních sítích. „Tak tímto infantilním rádoby vtípkem přijdete o zbytek těch se zbytky rozumu, co stále ještě věří základním sociálně demokratickým principům. Tohle skutečně odpovídá mentalitě vedení socdem,“ reagovala například paní Olga. Na komentář reagovala i strana, která odpověděla, že věří, že o současné voliče nepřijde a další získá programovými body, které představí v říjnu.

Komentáře pod novou kampaní. | foto: iDNES.cz

„Tak tohle se nepovedlo. Taková reklama socdem nás do parlamentu nedostane. Je to pod naši důstojnost,“ přidala však kritiku paní Marie. I na její komentář však strana reagovala.

„Vláda Petra Fialy dělá škrty, nekomunikuje s lidmi, každý den říká a dělá něco jiného. Děláme si nenásilným způsobem z vlády legraci. Nikoho neurážíme, naše kampaň není agresivní. Hravou formou poukazujeme na nedostatky, chyby a přešlapy vlády,“ odpověděla SOCDEM.

BigBoard je ve vleku ODS, řekl Šmarda

S kampaní však souvisí i další věc. Předseda strany Michal Šmarda pro ČTK o víkendu totiž řekl, že společnost BigBoard odmítla vyvěsit billboardy, které si strana řádně objednala.

Ve svých sděleních strana podle něj prezentovala návrhy sociální demokracie a kritizovala vládní politiku, kterou nazývá sobeckou. Odmítnutí billboardů Šmarda označil za cenzuru, podle něj je společnost BigBoard je ve vleku ODS.

Redakce iDNES.cz oslovila i společnost BigBoard, proč odmítla billboardy vyvěsit. „V rámci politické soutěže měříme všem stejně. Důkazem budiž, že jsme pro ČSSD realizovali 230 objednávek na kampaně jen za posledních 11 let. Zveřejňované motivy však musí být v souladu se zákonem, což motiv poslední navrhované kampaně sociální demokracie není,“ vysvětlila pro iDNES.cz PR manažerka společnosti Pavlína Stránská.

Redakce iDNES.cz současně oslovila mluvčího premiéra Václava Smolku i stranu ODS. Dosud však vyjádření nedorazilo.

Kampaň sociálních demokratů, kteří v posledních volbách vypadli ze Sněmovny, má nést název Lidskost místo sobectví, řekl dále Šmarda. Dvouletou kampaň strany zakončí sněmovní volby. „Meta je stanovena vysoko nad pěti procenty. Věřím, že sociální demokracie je schopna toho dosáhnout,“ doplnil Šmarda pro ČTK.

Kampaň se ztrápenými lidmi

Před několika dny mimo jiné média upozornila, že SOCDEM vloží do svého pokusu o návrat do nejvyšších pater politiky přes sto milionů korun.

„Celkové náklady kampaní v příštích dvou letech přesáhnou částku 100 milionů korun. Většinu těchto peněz získáme transparentním a efektivním prodejem části nemovitého majetku. Zbytek lepším hospodařením s výnosným majetkem. Snad se podaří zajistit i sponzoring,“ uvedl k plánu na financování kampaní v tiskové zprávě SOCDEM statutární místopředseda Igor Bruzl.

Zhruba v polovině května také redakce iDNES.cz upozornila na kampaň, kdy SOCDEM zveřejnila snímky, na kterých lidé vypadali ztrápeně. Tehdy mluvčí strany Jan Nováček řekl, že jde o „překlenovací“ nízkonákladovou kampaň, ve které chtěli zdůraznit autenticitu, představit krátký příběh.