Loni byla ČSSD před krachem. Můžeme zahájit cestu k návratu, říká Šmarda

„Před rokem na naši stranu nebyl hezký pohled. Hodně jsme ji v minulosti zanedbávali. Strana kolem čtyř procent, vypadli jsme z Poslanecké sněmovny, téměř žádný politický vliv na centrální politiku, dluhy, velmi nízké příjmy, obrovské výdaje,“ rekapituluje Šmarda situaci své strany.

„Jestliže loni byla strana před krachem, tak letos můžeme říct, máme za sebou rok nula a můžeme zahájit cestu k návratu,“ věří šéf sociální demokracie, že se jeho straně může podařit comeback na výsluní.

Loni strana prodala Lannův palác v centru Prahy strana za 201 milionů korun. Významně jí to pomohlo se splácením obdobně vysokého dluhu. Podařilo se tak umořit zhruba 90 procent z něj. Kupcem se stala společnost Finep, která si palác už osm let pronajímala.

Mám plán na tři roky, avizoval Šmarda. Na sjezdu vystoupí i kandidát na prezidenta

„Na minulém sjezdu sociální demokracie jsem slíbil, že všechny naše problémy vyřeším. Zaplatili jsme většinu dluhu, podařilo se najít nové lídry v regionech, věřte, že jsou města, kde sociálním demokratům lidé skutečně věří, kde máme skutečně velkou důvěru,“ obrátil se Šmarda na stranické kolegy ve videu, které zveřejnil. „Mám plán na tři roky,“ prohlásil. Chce ho představit právě na sjezdu Brně.

Bývalá vládní strana si něm zvolí jednoho místopředsedu za bývalého ministra zahraničí Tomáše Petříčka, který rezignoval loni z osobních důvodů. Na sjezdu vystoupí jako host kandidát na prezidenta, předseda ČMKOS Josef Středula.

Sociální demokraté ho vyzvali ke kandidatuře v prosinci 2021 na sjezdu, kde byl zvolen Šmarda do čela strany po propadu sociální demokracie ve volbách do Sněmovny, v nichž obdržela jen 4,65 procenta hlasů a ve vedení skončili její dosavadní lídři Jan Hamáček a Jana Maláčová.

Strana doplatila na to, že byla v koalici s hnutím ANO Andreje Babiše a že kývla na to, aby vládu tolerovali komunisti. Voliči to straně neodpustili a poslali ČSSD ze Sněmovny.