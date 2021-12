Maláčová, Šmarda, či někdo jiný? Dosud vládní ČSSD si zvolí nové vedení

Mimořádný sjezd ČSSD je reakcí na volební výsledek ČSSD, která ve volbách do Sněmovny získala jen 4,65 procenta hlasů a vypadla z dolní komory parlamentu. V reakci rezignoval na post předsedy strany ministr vnitra Jan Hamáček a zájem vést ČSSD vzápětí jako první ohlásila Maláčová.

Kromě ní a Šmardy se o funkci předsedy ČSSD opětovně ucházejí i ředitel městské knihovny v Poličce Jan Jukl a bývalý šéf Vojenského zpravodajství Miroslav Krejčík. Kandidují i jihočeská sociální demokratka Jana Turoňová, pardubický člen strany Jaromír Landsman a ekonom Peter Jaďuď.

Do užšího vedení ČSSD se pokusí vrátit i bývalý ministr zahraničí Tomáš Petříček, kterého chce ve svém týmu Šmarda. Oba prosazovali, aby šla sociální demokracie do voleb v předvolební koalici se Zelenými, kteří chtěli aby se ČSSD distancovala od možnosti budoucí spolupráce s hnutím ANO. To sa ale nestalo, Hamáček na jarním sjezdu sociální demokracie porazil Petříčka a nechal ho vyhodit z vlády.

„Jdu do toho s Michalem. Jsem rád, že mne Michal Šmarda oslovil a budu kandidovat na místopředsedu ČSSD. Bude mi ctí být součástí jeho týmu a budu pokorně žádat o podporu své socdem přátele,“ napsal na Twitteru Petříček.