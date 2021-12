Musíme se lidí zastávat v ulicích a na radnicích, říká nový šéf ČSSD Šmarda

Mluvil jste ve svém kandidátském projevu před zvolením do čela sociální demokracie o tom, že lidé vás opustili, protože měli pocit, že jste opustili vy je. Jak to chcete napravit, aby se k ČSSD vrátili?

Máme velkou výhodu, že nás teď čekají komunální a krajské volby. Sociální demokraté byli vždy silní v konkrétní pomoci konkrétním lidem v jednotlivých obcích. Je to něco, v čem jsme byli tradičně dobří. Takže musíme zabrat v obcích, abychom znovu prokázali, že umíme lidem pomoci v těžké době, která nás čeká, protože máme energetickou krizi, zdravotní krizi, přerůstá nám to v krizi hospodářskou, sociální, ekonomickou. Navíc demokratická levice není v parlamentu čili musíme se lidí zastávat v ulicích, musíme se jich zastávat na radnicích.

Řekl jste, že chcete požádat předsedu odborové centrály ČMKOS Josefa Středulu, aby kandidoval na prezidenta. Už jste s ním o tom mluvil?

Předpokládám, že ho o to požádáme jako sociální demokracie, pro mě by to bylo velmi logické.

Zmínil jste jednu velkou potíž, kterou má strana. Dluhy ČSSD podle vás přesáhly 200 milionů korun a rostou. Jak to chcete řešit?

Nechtěl bych tímto tématem zatěžovat veřejnost. Je to bytostně vnitrostranické téma. Skutečně sociální demokracie není v dobré kondici a bude muset tvrdě šetřit. Já jsem to zmínil. Nemůžete někomu, kdo neumí spravovat vlastní majetek, věřit, že bude umět spravovat majetek všech, a proto dáme hospodaření strany do pořádku, tak abychom hospodaření měli transparentní, otevřené a vyrovnané, tak aby sociální demokracie představovala naději do budoucnosti a nemusela se zabývat svými vnitřními problémy. To je cíl můj a doufám, že to bude i cíl celého vedení.

Podle čeho jste si vytipoval tým lidí do vedení ČSSD? Proč jste si vybral komunální politiky a exministra zahraničí Tomáše Petříčka a proč ne ministryni práce Janu Maláčovou?

Musím se přiznat, že jsem vybíral tým tak, aby v něm byli zastoupeni zejména politici, kteří mají důvěru lidí v České republice, důvěru lidí ve svých obcích, kterým lidé věří a kteří umí získat pozornost a být prospěšní. Proto komunální politici, proto starostové. Pokud by Jana Maláčová projevila zájem spolupracovat s vedením ČSSD, budu za to vděčný. Stala se tváří politiky sociální demokracie a já o spolupráci s ní velmi stojím.