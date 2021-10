Striktně vylučuji fierlingerovskou politiku směrem ke KSČM, říká Šmarda

Jaký je váš recept, co by měla ČSSD udělat, aby měla šanci se vrátit při nejbližší možné příležitosti zpět do Sněmovny?

Měla by si přiznat neúspěch, měla by to udělat velmi rychle. Sociální demokraté by spolu měli začít rychle mluvit. Za největší průšvih považuji to, že se to předsednictvo schází teprve čtrnáct dnů po volbách. Přijde mi úplně strašné, že jsme si o tom s vedením strany dosud ani nezačali povídat. Měl by být co nejrychleji sjezd, ten by měl zvolit nové vedení, tak aby za ČSSD měl kdo mluvit, a to nové vedení by mělo velmi rychle připravit reformu strany, která povede k tomu, že sociální demokraté budou akceschopnější. Ještě se ani neví, zda ten sjezd bude do konce listopadu, nebo v prosinci. Tohle všechno sociální demokracii škodí.

Podle vás by měl být sjezd kdy?

Kdyby bylo po mém, tak by byl už v pondělí, kdy je předsednictvo. V minulosti bylo kritizováno, že sjezd není možné svolat operativně, rychle, což znamená, že strana je nepružná. Proto byly stanovy změněny, takže svolání sjezdu trvá čtrnáct dnů. To znamená kdykoli v listopadu, nejpozději začátkem prosince. Ale to je skutečně nejpozději.

Nejsme partička jakobínů, kteří se ukojí krví

Hned po volbách oznámil rezignaci předseda Jan Hamáček. Podle stanov ČSSD může předsednictvo odvolat hlasy tří pětin členů kteréhokoli člena grémia. Mělo by být odvoláno celé nejužší vedení strany?

Podle mých informací hodlá Jan Hamáček rezignovat na tom jednání předsednictva. Pokud ten sjezd nebude velmi rychle, tak je to faktická smrt sociální demokracie. Ale pokud bude velmi rychle, tak není vůbec podstatné, jestli budou odvoláni členové grémia, protože oni složí účty na tom sjezdu. Nejsou k tomu třeba žádné složité procesy, je k tomu potřeba jen nezbytná míra politické odvahy. Nemyslím, že je nutné vytahovat jednotlivé členy grémia a zkoumat, jestli je některý lepší, nebo horší. Pokud ten sjezd bude za 14 dnů, za tři týdny nebo za měsíc, tak klidně mohou všichni zůstat ve svých funkcích, udělat nezbytné organizační kroky a na sjezdu složit účty. Nejsme partička jakobínů, kteří se ukojí na jednání předsednictva tím, že uvidí nějakou krev.

Koho vidíte jako vhodného člověka, který by mohl ČSSD dát nový impuls?

Takových lidí je spousta. Bylo by dobré, aby to byl člověk, který dokáže získat mandát od voličů, který má zkušenosti ze všech pater politiky a který má jasnou vizi, co se sociální demokracií udělá. Nebude jednoduché toho člověka najít, jméno vám dnes neřeknu.

Přesto se zkusím na dvě jména zeptat. Může být takovým člověkem hejtman Pardubického kraje Martin Netolický, který byl v opozici proti tomu směru, který razilo dosavadní vedení ČSSD?

Pan hejtman Netolický je dnes nejúspěšnější politik sociální demokracie. Je to jediný hejtman, který dokázal obhájit svoji funkci, a v tomto smyslu já si myslím, že by tu pozici zvládl, pokud by chtěl. Je to prototyp úspěšného politika a sociální demokracii by měli vést úspěšní politici.

Maláčová je symbolem neúspěšného projektu

Ještě se zeptám na jedno jméno. Na současnou ministryni Janu Maláčovou, která byla nejviditelnější političkou ČSSD v době působení ve vládě. Zastiňovala i Jana Hamáčka. Jak vidíte její šance?

V jejím případě já neznám její projekt, jak se úspěšnou političkou stát. Musela by s takovým projektem přijít. Martin Netolický už úspěšný projekt představil a dává logiku, protože s ním uspěl. Jana Maláčová zatím s projektem, který by měl šanci na úspěch, nepřišla. Čili já to nevylučuji, ale u ní chybí ten krok B. Není v tuto chvíli reprezentantkou úspěšného projektu. Je symbolem neúspěšného projektu.

Myslíte, že se vrátí do hry myšlenka užší spolupráce se Zelenými, o což se snažil Tomáš Petříček, který neuspěl na sjezdu, a Hamáček ho pak nechal vyhodit z vlády?

Tak při vší skromnosti řeknu, že jsem se o to snažil spíš já (smích). Nerad bych to zužoval jen na Stranu zelených. Spolupráce s dalšími levicovými a středovými stranami a občanskými iniciativami je tou cestou dopředu. Na rozdíl od některých jiných sociálních demokratů striktně vylučuji jakoukoli fierlingerovskou politiku směrem ke KSČM. Vidím velkou budoucnost v tom, že sociální demokracie se stane centrem levicového a progresivního myšlení.

(Zdeněk Fierlinger byl bývalý předseda ČSSD, který byl po 25. únoru 1948 hlavním iniciátorem „sloučení“ sociálních demokratů s KSČ - pozn. autora)

Vaší ambicí není stanout v čele strany?

My máme hlavně v Novém Městě na Moravě za rok volby a já se přiznám, že bych rád obhájil ve volbách pozice, které tam máme, protože nás tam čeká spousta práce.

Byl jste už místopředsedou strany a také jste se skoro stal ministrem kultury. Skoro, nebýt Miloše Zemana...

Tehdy jsem jasně řekl, že to beru jako misi, že sociální demokracie velmi selhala na tom ministerstvu. Jestli si to ještě pamatujete, tehdy tam sociální demokracie udělala dost velkou ostudu, a já jsem Janu Hamáčkovi slíbil, že v té situaci, která tehdy působila jako kritická, jsem ochoten tam na rok jít pokusit se napravit pověst ČSSD na tom ministerstvu. Uznávám, že z dnešního pohledu to až tak velký průšvih nebyl, že se pak podařilo udělat ještě větší.

Uvažujete o návratu do užšího vedení strany?

Pokud by vzniklo vedení sociální demokracie, ve které bych měl důvěru, tak jsem ochoten s takovým vedením spolupracovat, protože mi na budoucnosti strany záleží a jako svůj cíl bych si dal uspět co nejlépe v komunálních volbách. Takže bych svůj úkol uspět ve svém městě rozšířil, abych s tím pomohl sociálním demokratům, případně koalicím levicových a pokrokových sil.