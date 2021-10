Nové vedení ČSSD je nutné, říká exhejtman Štěpán po volebním debaklu

Nikdo jiný z posledního místa kandidátky ČSSD v celé republice nenasbíral tolik preferenčních hlasů jako Jiří Štěpán. Srovnání snese jen sedmdesátiletý expremiér Vladimír Špidla, jenž ve své Praze z 25. místa získal víc. Přesto to nestačilo a ani Štěpán, ani žádný jiný sociální demokrat do Sněmovny neprošel.



Strana zaplatila za účast ve vládě, ale podle bývalého hejtmana Královéhradeckého kraje se před ní otevírá výjimečná možnost restartu. A protože by to měl být začátek, který se od některých nedávných stranických kroků zcela distancuje, musí to být s novým vedením.

A třeba i s dvaačtyřicetiletým Štěpánem, který se nikdy netajil skepsí z koaličního spojenectví ČSSD s vládnoucím hnutím ANO a v poslední prezidentské volbě jako jeden ze tří sociálnědemokratických hejtmanů otevřeně podpořil Jiřího Drahoše, a nikoli Miloše Zemana.

Také tímto krokem si Štěpán u některých spolustraníků vysloužil nálepku rebela. Ta se mu však nyní může hodit.

„Ukázalo se, že socdem nutně potřebuje jiné vedení než to bývalé. Sociální demokracie má bezesporu významné osobnosti. Například bývalého ministra zahraničních věcí Tomáše Petříčka, starostu Nového Města na Moravě Michala Šmardu anebo hejtmana Pardubického kraje Martina Netolického,“ jmenoval Jiří Štěpán křídlo, ke kterému se sám počítá a které stále ještě úřadující vedení strany v čele s Janem Hamáčkem pokládá za odpadlické.

Cesta zpět vede přes komunál

Ostatně nejlepší důkaz podal sám Jan Hamáček, když Tomáše Petříčka coby svého konkurenta o předsednické křeslo v dubnu odvolal z postu ministra zahraničí.

Nejen tito muži jsou ale podle Štěpána zárukou obrody ČSSD. „Kromě nich to jsou i naši starostové a další, kteří sedí v krajských zastupitelstvech anebo dělají komunální politiku. A právě zde vidím cestu pro sociální demokracii, jak se znovu dostat na odpovídající pozice a v nich prospět regionům i celé zemi,“ řekl Jiří Štěpán.

„Tu facku jsme dostali, výsledky jsou zcela jasné a je zřejmé, že potřebujeme restart s jiným vedením. To současné mělo k dispozici veškeré možnosti, které chtělo. Proto je vhodná doba, aby si členové ČSSD řekli, kudy se chtějí vydat. Zda máme být stranou moderního evropského střihu, anebo stranou, která bude paběrkovat a bude stát mimo parlament.“

„Práce se nezříkám, pokud o mě bude zájem“

V pondělí 25. října zasedne předsednictvo ČSSD a mělo by vybrat termín volebního sjezdu. Hamáček už dal svou funkci k dispozici, o jménech nástupce se zatím pouze spekuluje.

Podle Netolického by stranu mohla vést Jana Maláčová. Řešit se však bude i hospodaření. Vždyť ČSSD v příštích čtyřech letech přijde o více než 66 milionů korun z příjmů státu. V tomto volebním období získá jen 62,6 milionu oproti 130,8 milionu z končícího období.

Štěpán by nejen díky velkému množství preferenčních hlasů, ale i dlouhodobé kritice vládního angažmá strany mohl být jedním z nejdůležitějších.

„Já se práce nezříkám, a pokud ČSSD bude mít zájem, rád pomohu. Obecně by regiony své zastoupení ve vedení strany mít měly. Sluší se poděkovat za preferenční hlasy. Znamená to, že voliči vnímají, čtou a dívají se, kdo a na jakém místě kandiduje. Vnímám to jako určitou pochvalu za předchozí práci. Jsem za to rád, ale pochopitelně ještě raději bych byl, kdyby byl lepší náš celkový výsledek,“ upozornil Štěpán.

Vyjmenoval důvody, proč se podle něj ČSSD poprvé v historii samostatné republiky nedostala do Sněmovny:

Byli jsme béčkem hnutí ANO

„Byli jsme jakýmsi béčkem hnutí ANO. Uškodila nám účast ve vládě. Bylo to také dominantní postavení premiéra a zároveň to, že se ČSSD tvrdě nedokázala vymezit vůči některým nápadům hnutí ANO. Například zrušení superhrubé mzdy, kdy se dohodly ODS a ANO, a způsobily tak více než stomiliardový výpadek v daňových příjmech. Právě to byl jeden z momentů, kdy socdem měla zcela jasně říct, že setrvání ve vládě není dál možné.“

S tímto názorem bezezbytku souhlasil i hejtman Martin Netolický: „Sociální demokracie měla jako poslední možnost odejít z vlády, když se prosazovalo zrušení superhrubé mzdy.“

Hamáčkovi oponenti mohou vrátit úder

I přes rozdílné názory a odstřihnutí se od Hamáčkova odkazu nelze vnímat Netolického, Šmardu, Petříčka ani Štěpána jako zrádce sociální demokracie. Možná spíš naopak by právě oni mohli stranu vrátit do Sněmovny.

„Silná identifikace se sociální demokracií je přítomná i u těch, kteří se stáhli do pozadí, ale neztratili politické ambice a vyčkávají, jak strana s hamáčkovským křídlem ve vedení uspěje,“ uvedl už dříve Jan Květina, politolog a historik z Historického ústavu Akademie věd a Univerzity Hradec Králové.

„Tato tendence se objevila již v květnu, tedy záhy poté, co Jan Hamáček začal ve straně razantně prosazovat svou personální linii a kdy jako reakce jeho oponentů vznikla vnitrostranická názorová platforma. Lze se domnívat, že právě z těchto struktur vzejde síla, která vrátí úder, iniciuje konec Hamáčka v čele strany a zahájí přestavbu sociální demokracie v novém pojetí – daleko méně konzervativním, méně národoveckém a kritičtějším vůči prezidentu Zemanovi,“ předpověděl politolog.

Chce vrátit ČSSD do hradeckého zastupitelstva

O tom, kudy a s kým v čele se ČSSD vydá, se rozhodne ještě na podzim. Štěpán se nabídl, že rád pomůže. Už nyní však před sebou vidí další důležitý úkol. Za rok v říjnu jsou komunální volby a strana už v zastupitelstvu Hradce Králové chybí tři roky.

„Komunální volby mají bezprostřední vliv na dění ve městě a každý politický subjekt nad tím musí přemýšlet. Naším úkolem je, aby sociální demokracie byla úspěšná nejen v Hradci, ale i v dalších městech kraje. Je otázka, zda to bude na vlastní kandidátce ČSSD nebo s nějakými nezávislými osobnostmi. Také má kandidatura je v řešení. Teď však potřebujeme několik málo týdnů, abychom si řekli, co se stranou dál,“ konstatoval Štěpán.