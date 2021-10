Přízrak dluhů ČSSD je zpět. Dědicové právníka se mohou dočkat milionů

Předběžný názor Stamidisové se týká jen jistiny ze smlouvy o zastupování, tedy částky 18,5 milionu korun. Další stamiliony ale mohou plynout z takzvaného příslušenství - ze smluvní pokuty, která by podle ní aktuálně činila zhruba 450 milionů korun, plus dalších 39 milionů Kč z úroků z prodlení.

Spor se u soudů řeší už přes 20 let. Smlouvu o zastupování ČSSD ve sporu o její sídlo - Lidový dům - uzavřel s Altnerem v roce 1997 tehdejší šéf strany a současný prezident Miloš Zeman. Sociální demokracie následně ve při o nemovitost uspěla. Altner jí poté poslal fakturu na 50 milionů korun, o dvě třetiny z této částky se ale zvlášť přihlásili jeho spolupracovníci Václav Halbich a Václav Hájek. Strana proto Altnerovi vyplatila jen třetinu a zbytek peněz složila do soudní úschovy.

„Mám za to, že smlouva byla jasná a dostatečně určitá, což potvrdil i inženýr Zeman. Řekl, že kdyby smlouva nebyla jasná, nikdy by ji nepodepsal. A kdyby měl nejasnosti, dal by ji k přepracování, což se nestalo. Mám za to, že žaloba je po právu,“ prohlásila při dnešním jednání u Obvodního soudu pro Prahu 1 Stamidisová. Zeman ve sporu svědčil již dříve.

Podle předchozího pravomocného verdiktu měla ČSSD Altnerovi vyplatit 18,5 milionu korun a také smluvní pokutu 318 milionů Kč. Nejvyšší soud ale vrátil spor na začátek s tím, že smluvní ujednání o odměně nebylo dostatečně určité a že není jasné, co advokát pro stranu konkrétně vykonal.

Strana nárok odmítá. Její dosavadní předseda Jan Hamáček v minulosti prohlásil, že ČSSD Altnerovi a jeho věřitelům za dobu trvání sporu zaplatila téměř 70 milionů korun.

Soudkyně Stamidisová dnes vyslechla čtyři další svědky. Altnerova někdejší sekretářka potvrdila pravost diářů, jež Veronika a Patrik Altnerovi přinesli k doložení pracovních schůzek svého otce. Krátce vypovídal také sociální demokrat Karel Březina. O poznání delší dobu strávili ve svědecké ohrádce ekonomové Barbora Snopková a Zdeněk Uhlíř, kteří se v předmětné době starali ČSSD o stranickou pokladnu.

Snopková podotkla, že nezaplacení Altnerovi považovala za „hroznou ostudu“. Líčila, že ČSSD měla před Altnerem velký problém sehnat vůbec nějaké právní zastupování. Vzpomínala, že když Altnerův předchůdce Pavel Blanický předložil fakturu na šest milionů korun, neměla strana prostředky na úhradu. „ČSSD byla v katastrofální finanční situaci. Obraceli jsme se na různé advokáty, ale nikdo nechtěl zastupování převzít. Sociální demokracie nebyla tenkrát zrovna oblíbená. Doktor Altner řekl, že by do toho šel a že by mu byla odměna vyplacena pouze v případě úspěchu,“ podotkla.

Smlouvu s Altnerem podle Snopkové posuzovala i hospodářská rada sociální demokracie, což nynější právník ČSSD popírá. Svědkyně tvrdí, že kontrakt tak předem prošel rukama právně vzdělaných sociálních demokratů včetně současného předsedy Ústavního soudu Pavla Rychetského a loni zesnulého exposlance Zdeňka Jičínského.

Při samotném podpisu smlouvy mezi Altnerem a Zemanem pak podle Snopkové seděli společně s ní v předpokoji Rychetský, Halbich i Hájek. Altner, Halbich a Hájek pak pro ČSSD pracovali kolektivně, dodala. „Byli to vzácní kamarádi, strašně mě překvapilo, že mezi nimi došlo k rozkolu,“ uzavřela.

Soudkyně dnes znesvářené strany sporu opět vyzvala, aby uzavřely smír. Veronika Altnerová k tomu prohlásila, že až se ČSSD obrodí, je s bratrem připravena jednat s novým vedením strany.

Právník ČSSD Jakub Matějček dostal od soudu měsíční lhůtu, aby doplnil, jaké další svědky bude po vyslechnutí předběžného názoru soudkyně ještě navrhovat ke slyšení. Stamidisová také zváží, zda bude chtít slyšet Halbicha, který za svou práci ve sporu o Lidový dům vysoudil 16,8 milionu korun. Avizovala, že výslech by se případně konal prostřednictvím videokonference.