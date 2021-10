Vláda se schází i s ministry za ČSSD poté, co strana vypadla ze Sněmovny

Podle ústavy vláda podá demisi vždy po ustavující schůzi nově zvolené Poslanecké sněmovny. Tu svolává prezident, jehož ale v neděli převezli do Ústřední vojenské nemocnice. Pokud by Miloš Zeman ustavující schůzi nové Sněmovny nesvolal, má se i tak sejít nejpozději třicet dnů po volbách.



„Pan předseda Hamáček mi volal, že pokud my budeme chtít, aby sociální demokracie nebyla ve vládě, pochopil by to,“ řekl premiér Babiš, když byly známy výsledky voleb.

Šéf ČSSD Jan Hamáček už dal najevo, že by pochopil, kdyby Babiš chtěl nějakou změnu provést ještě před tím, než stejně bude muset podat demisi celá vláda. „Panu premiérovi jsem poděkoval za spolupráci a řekl jsem že pochopím, kdyby chtěl promítnout fakt, že ČSSD neuspěla ve volbách, do složení vlády. Odpověď nemám,“ uvedl Hamáček. Sám končí v čele ČSSD, předsednictvo strany se kvůli jeho rezignaci sejde 25. října,

„K nějaké rekonstrukci vlády může dojít v podstatě kdykoliv, to na jednání a fungování vlády v demisi nemá vliv. A pan premiér to řekl z mého pohledu velice hezky, že si promluví s panem Hamáčkem a že to vyřeší rozumně,“ uvedl v neděli šéf Sněmovny Vondráček na CNN Prima News.



Na prvním povolebním zasedání by se ministři mohli zabývat i epidemickou situací. V Česku vytrvale roste takzvané incidenční číslo, které udává počet nově nakažených covidem-19 za týden v přepočtu na100 tisíc obyvatel.