Rakušan obhajuje reklamní kampaň vnitra. Reagujeme na poptávku, vysvětluje

„Ta ‚kampaň ministerstva vnitra‘, nad kterou se tu včera (ve čtvrtek pozn. red.) někteří pohoršovali, slouží k předávání základních informací lidem, kteří nesledují mainstreamová média nebo online zdroje,“ uvedl Rakušan.

Informaci o kampani přinesl deník Právo, který poukazuje také na skutečnost, že obě zakázky získala společnost Omnimedia s.r.o., která zajišťuje mediální prostor také pro kampaň o penzijní novele na objednávku ministerstva práce a sociálních věcí.

Podle smluv lze očekávat, že plakáty začne firma vylepovat od letošního září a zůstanou tam až do listopadu příštího roku. Celá propagace tak skončí až po příštích krajských volbách, aktivní bude také v průběhu evropských voleb.

Rakušan ke kampani současně podotkl, že funguje už půl roku. „Možná, že někomu vyhovuje, když jsou lidé bez informací. Je pak snazší je vystrašit a manipulovat. Já považuju za správné, aby lidé potřebné informace měli,“ poznamenal ministr, který k příspěvku připojil i video se snímky z kampaně.

Vít Rakušan @Vit_Rakusan Pořád slyším, že stát s lidmi nekomunikuje. A když s nimi komunikuje, tak je to taky špatně. Ta "kampaň ministerstva vnitra", nad kterou se tu včera někteří pohoršovali, slouží k předávání základních informací lidem, kteří nesledují mainstreamová média nebo online zdroje.

„Reagujeme na poptávku“

Rakušan na síti také reagoval na některé komentáře. Jeden z uživatelů mimo jiné napsal: „Tohle je komunikace k ho*nu. Kdo má zájem o informace, ten je má. A vaše odpůrce tohle opravdu nepřesvědčí o ničem, akorát budou mít pocit, že to do nich hustíte pod tlakem. Chyba,“ stojí v komentáři uživatele pod pseudonymem Krysa.

Rakušan v odpovědi uvedl, že ministerstvo tím reaguje na dobře zdokumentovanou potřebu a poptávku. „Téměř 50 procent respondentů zároveň v průzkumu uvedlo, že o aktuálních tématech i službách státu nemají dostatek informací a pro 40 procent je obtížné získat dostatečné informace o současné mezinárodní situaci a válce na Ukrajině,“ citoval v odpovědi průzkum.

Česko informuje, tak se jmenovala komunikační kampaň, kterou v červnu tohoto roku spustil Úřad vlády. (19. června 2023)

Současně poznamenal, že průzkum Nadačního fondu na podporu nezávislé žurnalistiky a agentury Media z roku 2021 navíc zjistil, že přibližně 37 procent lidí nesleduje téměř vůbec zpravodajská média, což znamená, že se k nim aktuální a nezávislé informace dostávají jen velmi obtížně.

„Vycházíme tak vstříc lidem i samosprávám, které už dlouho volají po lepší komunikaci s občany tak, aby lidé měli přístup k ověřeným informacím a mohli si poradit v různých životních situacích. Snažíme se i informovat o tématech, která rezonují veřejným prostorem, a předcházet tak informačnímu šumu a nejasnostem,“ komentoval v tiskové zprávě Rakušan.

Podle jeho slov, cílem ministerstva je poskytnout lidem informace ve formě, která je přístupná a bude fungovat. „I proto chceme využít místní vývěsky a prostor ve vlacích nebo MHD a dostat se skutečně ke všem, včetně lidí, kteří nesledují pravidelně tradiční média,“ doplnil ministr.

Vláda zneužila desítky milionů, kritizuje SPD

Hnutí SPD v pátek uvedlo, že kvůli kampani podá podnět Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí. Podle Okamury tak Fialova vláda zneužívá desítky milionů korun na svoji vlastní propagaci a chce získat výhodu oproti opozičním stranám, uvedla dále ČTK.

Reklama se ve vlakových soupravách má podle smluv objevit od září 2023 až do listopadu 2024 celkem pětkrát. Hodnota nesmí přesáhnout 18 150 000 korun včetně DPH. Plakáty by měly ve vozech viset 30 dnů a poté se mají vyměnit. Měsíčně to vnitro vyjde na tři miliony korun.

Cena se může průběžně snížit

Ve městech a obcích se mají výměnné cykly snížit na čtrnáctidenní lhůty a jedna tato výměna vyjde ministerstvo na zhruba milion korun. Opakovat se ale mají celkem desetkrát. Celá kampaň v rámci měst a obcí vyjde na 24 milionů korun.

Podle ředitele odboru komunikace Miroslava Jašůrka se může cena průběžně snížit, záležet bude ale na situaci a potřebě.

„Projekt vznikl v rámci plnění úkolů ministerstva vnitra s cílem informovat širokou veřejnost o aktuálních tématech. Cílem je poskytovat hlavně ověřené informace a zvýšit srozumitelnost podávaných faktů,“ dodal Jašůrek.