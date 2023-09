Sociální služby jsou bez peněz. Ministři prověří možnost převést eurodotace

Ministerstvo dopravy má v příštích týdnech prověřit, zda by nemohlo část svých evropských dotací přesunout zpět do Evropského sociálního fondu (ESF+) na pomoc potřebným. Podle Ivy Kuchyňkové z Charity ČR to přislíbil premiér Petr Fiala (ODS) na schůzce s nevládními organizacemi a ministrem práce Marianem Jurečkou (KDU-ČSL). Organizace opakovaně žádaly vrácení peněz z jiných fondů zpátky do ESF+.