Musíme přestat šaškovat a začít měnit Evropskou unii, míní šéf SOCDEM Šmarda

Strana SOCDEM, tehdy ještě jako ČSSD, v posledních volbách z Evropského parlamentu v roce 2019 vypadla. „Oslabili jsme frakci sociálních demokratů, a to je velká škoda. Potřebujeme se tam vrátit, získat aspoň jednoho nebo dva europoslance, aby Česká republika měla zastoupení sociálních demokratů, protože je to nejdůležitější frakce v europarlamentu,“ míní Šmarda, který předpokládá, že sociální demokracie ve střední Evropě posílí.

„Musíme dát najevo, že Česká republika chce ovlivnit Evropskou unii k právům pracujících lidí, k právům zaměstnanců a drobných živnostníků. To bude v příštích letech důležité,“ nastínil předseda SOCDEM.

Česká republika podle něj musí začít měnit evropskou politiku. „Musíme přestat šaškovat. Evropská politika se v současné době používá k domácím účelům, nesnaží se Evropskou unii měnit,“ řekl Šmarda s tím, že do europarlamentu by měli mířit aktivní lidé, nikoliv „vysloužilí politici, kteří se v europarlamentu schovají na důchod“.

Do eurovoleb SOCDEM nominuje člena se zkušeností s evropskou politikou. „Čelo naší kandidátky představíme na přelomu září a října, náš lídr kandidátky je schopen aktivně ovlivňovat evropskou politiku,“ uvedl Šmarda bez upřesnění konkrétního jména.

Jedním z hlavních témat strany, která nemá od roku 2021 zastoupení ani v Poslanecké sněmovně, bude v následujících eurovolbách podle jejího předsedy bydlení. Chceme postavit 400 tisíc nových bytů, které komplikují mladým lidem vstup do života. V poměru k průměrné mzdě je v České republice jedno z nejdražších bydlení v rámci celé unie,“ představil Šmarda plán SOCDEM.

SOCDEM místo ČSSD Česká strana sociálně demokratická změnila letos v červnu po 30 letech název na Sociální demokracie i současnou zkratku ČSSD na SOCDEM.

Strana změnila také své logo, které na sebe upoutalo pozornost kvůli podobě s popravčí gilotinou. Podle strany nové logo zobrazuje oranžový okvětní lístek z růže, která byla tradičním znakem strany.

SOCDEM se nově na voliče obrací se sloganem Lidskost místo sobectví. Podobný používala strana už v druhé polovině devadesátých let, kdy ji vedl Miloš Zeman.

Ušetříme na dotacích

Předseda SOCDEM nastínil, jak by jeho strana řešila problém se schodkem státního rozpočtu. Podle Šmardy by pomohlo přerozdělení dotací.

„Eurodotace jsou dobro, když pomáhají těm, kteří to skutečně potřebují. Například malým začínajícím firmám ve strukturálně postižených regionech. Tímto směrem bychom měli jít. Když je však dostávají milionáři na své projekty u Prahy, to je k ničemu. Tak by dotace fungovat neměly,“ míní Šmarda.

Proto strana představila férový balíček, který má být alternativou vládního konsolidačního balíčku. „Díky němu jsme skutečně schopni snížit deficit státního rozpočtu o 180 až 200 miliard korun ročně,“ slibuje předseda sociálních demokratů.

Nelegální migrace

Největší problém v souvislosti s migrací musí Česká republika podle Šmardy řešit kvůli válce na Ukrajině. Váleční uprchlíci podle něj mohou zaplnit volná pracovní místa.

„Přes 50 procent cizinců žijících v České republice jsou Ukrajinci, na to bychom se měli zaměřit. Lidí z arabských zemí je tu nízké procento. Česká republika potřebuje hodně pracovních sil, vlna uprchlíků z Ukrajiny přináší lidi, které české hospodářství potřebovalo. Když však integrační proces nezvládneme, může to dopadnout špatně,“ varoval Šmarda.