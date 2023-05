Ztrápené tváře, nevýrazný styl. Kampaň ČSSD je laciný úpadek, míní experti

„Zapojili jsme naše straníky a pokoušíme se mírnou provokací zvýšit mediální zásah. Tvorba kampaně nepřináší nové výdaje, protože je tvořena našimi lidmi,“ řekl pro iDNES.cz mluvčí strany Jan Nováček s tím, že se jedná o „překlenovací“ nízkonákladovou kampaň, ve které chtěli zdůraznit autenticitu, představit krátký příběh.

Dodal, že mezitím sociální demokracie připravuje výraznou proměnu komunikace od letošního června. „Tyto změny budou představeny na sjezdu strany v Plzni 10. června,“ upřesnil Nováček.

ČSSD šetřila na nesprávném místě

Karel Komínek z Institutu politického marketingu ke kampani poznamenal, že všichni rozumí, že aktuálně se ČSSD ekonomicky nedaří úplně nejlépe, nicméně politická strana si podle jeho slov nemůže dovolit klesnout pod určitou úroveň profesionality, protože politika je obchod s důvěrou.

„Politici nabízejí svou, lepší vizi budoucnosti a zároveň demonstrují kompetencí této budoucnosti dosáhnout. Pokud se budou prezentovat způsobem, který nepůsobí dostatečně kvalitně, podrývají u příjemců sdělení svou vlastní kompetencí k řízení země,“ podotkl Komínek.

Z jeho pohledu ČSSD šetřila na nesprávném místě. „Žádný komunikační kanál, ani sociální sítě, není bezvýznamný natolik, aby si to strana mohla dovolit,“ komentoval dále marketér. Podle něj tu je však ještě druhá rovina.

„To je sdělení, které grafiky provází: „Tentokrát pro všechny“. Pro koho to tedy bylo ty roky předtím, kdy se ČSSD podílela na vládě nebo dokonce měla svého premiéra? Vzbuzuje to spoustu otázek, které se týkají důvěryhodnosti politické strany, a to je to nejcennější, co každá politická strana má,“ doplnil Komínek.

Nová kampaň ČSSD. | foto: iDNES.cz

Politolog z Masarykovy univerzity v Brně Otto Eibl pro iDNES.cz řekl, že neví, co má být cílem a jak bude posuzován úspěch té kampaně. „V rovině líbí, nebo nelíbí hodnocení vlastně není důležité, co nefunguje na mě, může fungovat na někoho jiného,“ poznamenal Eibl.

Podle něj je sdělení ale celkem jasné. „ČSSD se připomíná voličům a poukazuje na to, že vláda (a další politické strany?) jsou tu jen pro někoho. Silné česko byl mimochodem Babišův slogan,“ uvedl politolog.

Navíc je podle jeho slov také otázka, kolik lidí, a jakých budou mít šanci se s tím potkat. „Pokud se spoléhá ČSSD jen na stávající fanoušky na svých stránkách, velkého efektu nedosáhnou, přesvědčují z velké části přesvědčené. Takže se nabízí možnost zvyšovat dosah reklamou, přijetí pak nemusí být nejvřelejší. Je třeba vzít v potaz i to, že po (staro)nových stranách, které by nastavovaly zrcadlo vládě a nabízely alternativu, není tak úplně poptávka,“ komentoval dále s tím, že tuto roli zatím docela přesvědčivě hrají ANO a SPD.

Nenabízí nové tváře

Ohledně kampaně podotkl, že vypadá trochu lacině a snímky mají do ideálu daleko. Volby však podle politologa nerozhoduje líbivost materiálů, ale emoce, autenticita a důvěryhodnost představitelů politických stran. A tady má právě ČSSD podle Eibla poměrně velký deficit.

V komentářích se objevují názory, že lidé vypadají týraně. | foto: iDNES.cz

„Nenabízí nové tváře a vlastně nejsou vidět ani ty staré. V tomto kontextu je kampaň na sociálních sítích jednou z mála věcí, kterou mohou sociální demokraté udělat,“ podotkl.

Současně poukázal na fakt, že nešťastné lidi ale ČSSD neukazuje poprvé, což podle něj nemusí být nutně špatně. „Ukázat utrápené cílové skupiny může pomoci uvědomit si ostatním, že jsou také součástí té ohrožené skupiny. Obecně je pak snazší vyprovokovat nějakou emoci,“ poznamenal.

Jestli však bude fungovat ukáže podle politologa čas. „Nicméně historie dává za pravdu těm, kteří jsou k návratům stran na výsluní skeptičtí, pravda, KDU-ČSL se podařilo vrátit, ale lidovci byli a jsou v úplně jiné situaci (členskou základnou, motivací členů, penetrací v komunální politice), takže i přesto, že vypadli ze Sněmovny, nezmizeli z očí. Což se o ČSSD říct tak úplně nedá,“ doplnil dále.

Eibl současně dodal, že to může být předzvěst toho, jak bude vypadat kampaň třeba k evropským volbám. „Tedy nakročením doleva a přiostřením vůči vládě.“

Nepůsobí příliš profesionálním dojmem

Podobně kampaň vidí i politolog Miloš Gregor z brněnské Masarykovy univerzity. „Kampaň na mne nepůsobí příliš profesionálním dojmem. Vezmeme-li v potaz, že ČSSD byla před přibližně deseti lety brána jako strana, která dokáže vést velmi profesionální kampaně, můžeme zde pozorovat značný úpadek,“ poukázal Gregor.

Vizuální podoba komunikace by měla podle něj vždy měla odpovídat obsahu sdělení a emoci, kterou chce autor v publiku vzbudit. To se zde, ale podle Gregora bohužel nedaří, naopak jde kolikrát o protichůdné stimuly.

Nová kampaň ČSSD. | foto: iDNES.cz

„ČSSD cítí, že v době společenského napětí, nízké popularity vlády a až antisystémové opozice v Parlamentu by mohla mít šanci zaujmout nespokojené voliče. Bohužel to však působí, jako by si to uvědomila na poslední chvíli a kampaň připravila svépomoci a v časové tísni,“ uvedl dále politolog, který předpokládá, že ČSSD cílí na své bývalé voliče, kteří se jí „rozutekli“ do ostatních stran, ať už k ANO, SPD nebo do dalších menších subjektů.

V menší míře se může podle Gregora snažit zaujmout voliče lidovců, kteří svými hodnotami nemají k ČSSD daleko. „Nevnímal bych to jako volební kampaň před jakýmikoliv volbami. Ty jsou totiž ještě daleko. Chce-li mít ale ČSSD šanci ve volbách alespoň trochu uspět, potřebuje se v myslích voličů vrátit do centra dění,“ doplnil a současně dodal: „Musí o sobě dát vědět, že tu je, neboť poslední skoro dva roky tomu tak nebylo. A právě k tomu má nejspíš stávající kampaň sloužit.“