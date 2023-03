Paroubek vtahuje ČSSD do obnovované levice, Šmarda s kolegy ale nemá zájem

„Jistě se shodneme, že asociální a protilidová politika současné pravicové vlády vytváří velmi tíživé dopady na široké vrstvy občanů, zejména pak v razantním poklesu jejich životní úrovně,“ píše předseda neparlamentní politické strany Nespokojení Jiří Paroubek šéfovi ČSSD Michalu Šmardovi.

Souhlasíte se sjednocením levice, kde by ČSSD a KSČM byly spolu? celkem hlasů: 554 Ano 27 %(149 hlasů) Ne 45 %(247 hlasů) Nezáleží mi na tom 29 %(158 hlasů)

V třístránkovém dopise, kde mimo jiné argumentuje zásahy do zvyšování věku pro odchod do důchodu, Šmardu vyzývá, aby jeho žádost probral se svými spolustraníky.

Valachová krok kvituje, Šmarda nemá zájem

V dokumentu, který má iDNES.cz k dispozici, znovu Paroubek hovoří o svém dřívějším záměru – a sice spojit celou levici, a to včetně komunistů. Nebojí se ani toho, že by levicovým voličům mělo toto spojení vadit.

„Je to umělá překážka. Když to není nepřekonatelná záležitost pro mě jako bývalého předsedu sociální demokracie, tak nevím, komu z levicových voličů by to mělo vadit. Jednou budou vadit komunisté, pak Suverenita, Paroubek, pak Šmarda. Jde o to dát dohromady všechny levicové síly,“ sdělil redakci iDNES.cz. Spojení s hnutím ANO ale v úvahu nepřipadá.

Jenže přesně kvůli případnému spojení s komunisty nemá ČSSD o spolupráci zájem. „Sociální demokracie nemá zájem o koaliční spolupráci s komunisty a nacionalisty. Je to v rozporu s programem i zásadami sociální demokracie,“ napsal Šmarda redakci v SMS.

Zato exministryně školství a bývalá členka sociální demokracie Kateřina Valachová Paroubkovu myšlenku kvitovala. „Viděli jsme spojení u pravicových a středopravicových stran, tak by to asi bylo moudré i ze strany levicových stran,“ přemítala pro iDNES.cz. Přesto konkrétní osoby nechtěla komentovat.

Na dotaz, zda by si za určitých podmínek dokázala představit návrat do ČSSD ale měla jasnou odpověď: „Ne, neuvažuji o tom. Vždy jsem byla a vždy zůstanu sociální demokratkou, ale o návratu neuvažuji,“ doplnila Valachová.

Paroubek si spojenectví levicových stran představuje nikoliv formou fúze, ale spolupráce po vzoru vládní koalice SPOLU či Francouzů. „Strany se daly dohromady do předvolebních koalic a postupují společně. Pak si každá udělala politický klub, ale více méně postupují společně i v opozici,“ vysvětlil bývalý sociální demokrat.

Uvedl také, že cílem je společná kandidátka do Evropského parlamentu a posléze i do Sněmovny. Zatímco do Evropského parlamentu by vyslal například Kateřinu Konečnou z komunistické strany, o křeslo ve Sněmovně by se rád ucházel sám.