Konec Gazdíka a Plagy Balaše neovlivní, shodují se exministři školství

Návrat exministra školství Petra Gazdíka do rezortu vzbudil vášně – jedni jej vítali, druzí nechápavě kroutili hlavou. Přitom zapadlo, že spolu s ním se stal členem týmu poradců a také politického kabinetu i další exministr školství Robert Plaga.

Ministr Vladimír Balaš si je přizval do týmu z toho důvodu, že je – jak sám říká – v regionálním školství nezkušený. Navíc chtěl navázat na jejich rozjetou práci. To ale ještě netušil, že se klíčoví muži jeho týmu názorově rozejdou, což vyvrcholilo u obou odchodem.

„Platí, že k 15.11. jsem rezignoval na poradce i člena kabinetu ministra. Důvodů je více, ten hlavní ale souvisí s tím, že z vyjádření a především z reálných kroků pana ministra nevidím, že by měl a politicky prosazoval vzdělávání jako prioritu. Poslední kapkou pak bylo angažmá Petra Gazdíka v kabinetu ministra,“ napsal Plaga iDNES.cz.

V reakci na jeho slova pak složil svou funkci v rezortu i Gazdík. Na Twitteru uvedl, že to bylo nutné, protože „nemá zapotřebí být někým, koho si vážil, označován za trafikanta“.

„Trapné“

Bývalá ministryně Kateřina Valachová označila celé páteční pozdvižení v rezortu v pražské Karmelitské ulici za trapné. Redakci iDNES.cz řekla, že ji titulky novin šokovaly.

„V době, kdy potřebujeme táhnout na jednu branku a zajistit kvalitní vzdělávání dětí, tak si čteme pocit několika mužů o tom, jestli někomu chtějí, nebo nechtějí radit. To mi přijde na to, co musí nyní vzdělávání řešit, trapné,“ myslí si.

Nakousla i téma tolik probíraných ostatních neinvestičních výdajů ONIV, na jejichž hrazení se podílejí i sami učitelé ze svých odměn nebo revizi rámcových vzdělávacích programů základního školství. „Je to důležité. Ale to je na zodpovědnosti poradců, že v takové době pana ministra opouštějí, místo aby mu radili, jak na to,“ řekla Valachová.

Přestože se podle ní nyní boj přesouvá na vládu a do Parlamentu, kde by Balašovi měli pomoci zejména ministr financí Zbyněk Stanjura a premiér Petr Fiala, nemyslí si, že by odchod Plagy s Gazdíkem ministra oslabil. „Nemyslím si, že by to jakkoliv ovlivnilo fungování ministerstva,“ doplnila.

Přiznává ale, že je potřeba, aby měl kolem sebe ministr tým zkušených poradců – během svého působení na rezortu se jimi taky obklopovala. „Jak jsme viděla jména u pana ministra, tak jsou to jména, která figurovala u všech ministrů včetně mě. Myslím si, že pan ministr tam má spoustu odborných autorit, kterých může využít a určitě bude dobře, když v této těžké době poradenský sbor bude slyšen.“

Jak šel čas s ministry školství Vladimír Balaš (STAN): 1. července 2022 - doposud Petr Gazdík (STAN): 17. 12. 2021 - 30. 6. 2022 (195 dní v úřadu) Robert Plaga (ANO): 13. 12. 2017 - 17. 12. 2021 (1465 dní v úřadu) Stanislav Štěch (ČSSD): 21. 6. 2017 - 13. 12. 2017 (175 dní v úřadu) Kateřina Valachová (ČSSD): 17. 6. 2015 - 21. 6. 2017 (735 dní v úřadu) Michaela Marksová (ČSSD): 5. 6. 2015 - 17. 6. 2015 (12 dní v úřadu) Marcel Chládek (ČSSD): 29. 1. 2014 - 5. 6. 2015 (492 dní v úřadu) Dalibor Štys (nestraník): 10. 7. 2013 - 29. 1. 2014 (203 dní v úřadu) Petr Fiala (ODS): 2. 5. 2012 - 10. 7. 2013 (434 dní v úřadu) Zdroj: MŠMT

Důležitost týmu zkušených poradců vnímá i další Balašův předchůdce Dalibor Štys, i když doplňuje, že on sám poradce neměl. „Já se bez nich obešel, ale já na ministra přešel z vnitřku rezortu, tak jsem věděl, co se od koho doslechnout a kdo mi s čím pomůže. Pokud tam přijde ministr zvenku, a ještě mu utečou zaměstnanci, tak poradce potřebuje,“ podotkl.

Za největší ztrátu považuje konec Gazdíka, kterého „si lidé na ministerstvu pochvalovali v tom směru, že zná provoz ve Sněmovně, tak mohl ministrovi radit,“ řekl Štys. Doplnil, že Balaše minulý měsíc opustil i státní tajemník Jindřich Fryč, „který věděl na ministerstvu co a jak.“

Plagův konec může souviset s rozpočtem

Programový ředitel organizace EDUin Miroslav Hřebecký si myslí, že větší škoda je Plagy, po němž se snažil Gazdík převzít již rozjeté plány. Hřebecký navíc upozorňuje, že Plagův konec může souviset i s neuspokojivým rozpočtem, který se Balašovi podařilo vyjednat.

„Přestože nebyl ve druhé polovině svého mandátu Plaga členem ANO, dokázal v rámci vlády vylobovat dostatečné zvýšení prostředků na vzdělávání. Proporcionálně sice pan ministr Balaš dostal miliardy navíc, ale už se nezdůrazňuje, že nám přišlo hodně dětí a je potřeba na to najmout nové učitele a další pedagogické pracovníky,“ popsal Hřebecký.

„Myslím, že to je hlavně o tom, že pan ministr Balaš nemá dostatečnou politickou váhu, na což jsme ostatně upozorňovali již při jeho nástupu,“ uzavřel kriticky.