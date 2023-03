Průzkum: Volby by vyhrálo ANO. TOP 09 a ČSSD se drží hranice pěti procent

Nejvyšší voličské preference si drží hnutí ANO s 32 procenty. Preference ODS činí 14,5 procent, Pirátů 11,5 procent a SPD 9,5 procent. To si od minulého šetření pohoršilo o 2,5 procentních bodů. STAN získal v modelu 7 procent.

Do Sněmovny by se nedostali Lidovci a KSČM s 3,5 procenty. Přísaha v modelu získala 2,5 procent, Zelení 2 procenta a Trikolora 1,5 procenta.

Hnutí ANO nejčastěji volí lidé pouze se základním vzděláním (35 procent) a absolventi středních škol bez maturity (46 procent) i s maturitou (26 procent). „ODS má nejvyšší podporu mezi vysokoškolsky vzdělanými lidmi (26 procent) a spolu s Piráty se dělí o první místo podpory mezi lidmi ve věku 25 až 34 let (17 procent),“ uvádí Median.

Piráti mají nejvyšší podporu mezi studenty (46 procent) a ve věkové skupině 18 až 24 let (42 procent). V této věkové skupině má Strana zelených šest procent. SPD má největší podporu mezi středoškolsky vzdělanými lidmi bez maturity (19 procent), kde následuje za hnutím ANO.

Téměř polovina respondentů odpověděla, že si jsou v případě voleb jistí svou účastí i volenou stranou. Skoro dvě pětiny si jsou jisti svou účastí, ale zatím nejsou pevně rozhodnutí o tom, kterou stranu by volili. „S ohledem na nezakotvenost mnoha voličů není vhodné predikovat, která ze stran se ziskem okolo 5 procent by se nyní dostala do Poslanecké sněmovny,“ upozorňuje agentura.

Výzkum probíhal od 12. února do 7. března. Odpovídalo celkem 1 011 respondentů ve věku 18 a více let, vzorek je podle Medianu reprezentativní pro populaci voličů v Česku. Statistická chyba činí podle agentury asi 1,5 procentní bod u menších stran a až 3 body u nejsilnějších stran.