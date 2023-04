ANO první, vládní strany ztrácí. Do Sněmovny by se vrátila ČSSD, říká průzkum

Podle březnového volebního modelu agentury Kantar CZ by se do Poslanecké sněmovny dostalo šest politických stran a hnutí. Nejvíce lidí by volilo hnutí ANO, které získalo 29,5 procent. Druhá skončila ODS s dvaceti procenty, za nimi Piráti a SPD. Do Sněmovny by se těsně dostali ČSSD i hnutí STAN, vypadli by naopak lidovci a TOP 09. Strana PRO si připsala až 3 procenta.