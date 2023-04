ANALÝZA: PRO oslovuje voliče Okamury. Liší se ale v přístupu k Unii i NATO

Strana PRO ve svém programu píše, že Česká republika má zůstat členem Evropské unie, avšak požadovat zásadní reformu ve směru její transformace na mezinárodní servisní organizaci sloužící zájmům zúčastněných států.

„Nemá cenu vystupovat z něčeho, co v zásadě životně potřebujeme. Evropa, nejenom Česká republika, potřebuje mezinárodní organizaci, která bude zajišťovat servis pro nezávislé, suverénní státy, nikoli diktovat to, jakou máme mít doma teplotu, kdy a kam budeme jezdit a jak má vypadat svoboda slova a co je dezinformace,“ řekl k tomu minulý týden před demonstrací organizovanou PRO místopředseda Petr Vrána.

„Místo obchodní spolupráce suverénních států se z toho stal jeden superstát, který diktuje všechno a všem. Dokonce i to, co si mají myslet,“ prohlásil na adresu Evropské unie předseda Jindřich Rajchl.

To je něco zcela jiného, než s čím se obrací na ostře protivládně naladěné voliče SPD. „Pan Rajchl i pan Vacek veřejně řekli, že podporují členství České republiky v Evropské unii. SPD je pro referendum o vystoupení z Unie, PRO je programově strana, která je v podstatě jako hnutí ANO,“ glosoval v pondělí programový rozdíl pro iDNES.cz předseda SPD Okamura.

„Nepředpokládám, že by voliči SPD, kteří jsou tvrdě euroskeptičtí a nemají rádi politiku EU, mohli přejít ke straně PRO,“ je přesvědčený Okamura.

Nedělní průzkum agentury Kantar pro Českou televizi podle jejího analytika mluví jinak. „Třetí měsíc po sobě se potvrzuje, že preference hnutí SPD, které se drželo na volební zisku 11 procent, klesají na zhruba 8 až 9 procent,“ popsal to pro Českou televizi Pavel Ranocha. Pokles se podle něj dá přičíst nástupu strany PRO Jindřicha Rajchla. Získala tři procenta hlasů, podle analytika ze tří čtvrtin čerpá voliče právě od SPD. „Profil jejich voličů odpovídá profilu voličů SPD,“ tvrdí Ranocha. Rozdílný pohled obou uskupení na EU opomíjí. Otázka je, zda o něm voliči v této chvíli vědí.

Potenciální partner pro ANO?

Rozdíl, na němž si zakládá Okamura, ale z PRO dělá potenciálně zajímavého partnera pro druhé opoziční hnutí ANO, pro nějž byl nepřijatelný požadavek SPD na referendum o odchodu z EU.

Rajchl se také snaží zbavit nálepky „proruské“ strany. Nejenže všechny nespokojené před demonstrací žádal, ať nenosí ruské vlajky, ale podpořil také členství Česka v NATO. „My v současné době nepovažujeme nějaké vystupování, ostentativní vystupování za řešení, protože prostě nepřinese vůbec nic,“ prohlásil doslova v pátek Rajchl.

„Přiznejme si, že Česká republika jako malý stát nemá žádnou jinou možnost než být zakotvena v mezinárodních bezpečnostních a evropských strukturách,“ řekl také místopředseda PRO Petr Vrána. Jen je podle obou otázka, jak má NATO vypadat.

„My chceme mír,“ volal v neděli na Václavském náměstí Rajchl. Není pochyb o tom, že konec války si přeje především Ukrajina, kterou nyní ničí ruská armáda. Lidem, které dokázal přilákat na náměstí, Rajchl neřekl, že jeho strana, kterou založil spolu s dalšími kritiky proticovidových opatření, když opustil Trikolóru, nemíní odcházet ani z NATO.

„Vždycky jsem smýšlel pravicově a konzervativně,“ řekl před dvěma lety Seznamu Zprávám Rajchl, když byl ještě v Trikolóře, kterou založil bývalý poslanec Václav Klaus mladší. A za svůj politický vzor tehdy Rajchl označil maďarského premiéra Viktora Orbána.

Rajchl měl společný byznys s Havlíčkem z ANO, zná se s „kmotrem“ Hrdličkou

Kromě zájmu o protivládně naladěné voliče spojuje Rajchla se současnou sněmovní opozicí i další věc. Několik let totiž zasedal v dozorčí radě společnosti Bioinova s místopředsedou Sněmovny a předsedou stínové vlády ANO Karlem Havlíčkem.

„Já jsem se s ním neviděl několik let. Když jsem podnikal, tak jsem měl sedmdesát firem, logicky se s řadou lidí znám. Pouze jsme se potkali v dozorčí radě. To byla firma, kde měla majoritní podíl Akademie věd, sháněla sponzory, investory. Tam to nebylo o ničem jiném než o sponzorství, on byl před námi a pak jsme to zase prodávali dál,“ vysvětlil své kontakty s Rajchlem pro iDNES.cz Havlíček.

Jedna z jeho bývalých firem kupovala podíl právě od Rajchla. „Já jsem to dokonce počítal, pro moji firmu to dělalo 0,5 procenta obratu,“ řekl iDNES.cz předseda stínové vlády ANO.

Odmítá, že by jeho dávná známost s Rajchlem mohla přispět k tomu, že kdyby se PRO dostalo přes pět procent a po příštích volbách do parlamentu, mohlo by být jednou partnerem pro ANO. „Koalice se vytváří až poté, co skončí volby. Rozhodnou počty hlasů, vize a programové prohlášení,“ prohlásil Havlíček.

Co by se v každém případě mohlo Rajchlovi hodit, je jeho známost s vlivným pražským zákulisním hráčem Tomášem Hrdličkou, který byl v médiích označován za „kmotra“ části pražské ODS.

Rajchlova manželka má totiž podíl ve firmě, která provozuje restauraci v centru Prahy. Ve stejném domě, kde mají sídlo i některé Hrdličkovy firmy. „V naší restauraci je častým hostem. Takže tam se potkáváme a bavíme se,“ přiznal před dvěma lety Rajchl Seznamu Zprávám.