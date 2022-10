Průzkum: Volby v září by vyhrálo ANO, lidovci by se do Sněmovny nedostali

Podle zářijového volebního modelu agentury Median by volby do Sněmovny vyhrálo hnutí ANO s 30,5 % hlasů. Na druhém místě je ODS s 16 % a třetí SPD. Jistotu udržení ve Sněmovně by měli Piráti, STAN i TOP 09. Do sněmovních lavic by naopak neusedli lidovci. Strany koalice SPOLU by součtem získaly 24,5 %, koalice Piráti a STAN 16,5 %.