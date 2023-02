Nemá co nabídnout, za svou politiku složí účty sám, kritizuje Paroubka ČSSD

„Sociální demokracie nabízí lepší budoucnost lidem, které poškozuje vládní politika škrtů. Prosadili jsme rodičům výchovné, budeme hájit nárok odcházet do důchodu nejpozději v 65 letech. Tady další pravicová strana nemá co nabídnout,“ vyjádřila se pro iDNES.cz místopředsedkyně ČSSD Daniela Ostrá.

Paroubek však svůj návrat do politiky zpečetil založením spolku, který by měl dát základ právě levicovému hnutí. V příštím roce by se rád zúčastnil voleb do Evropského parlamentu a možná i krajských voleb.

„Jiří Paroubek není člen ČSSD. Za důsledky své politiky bude muset občanům skládat účty sám,“ doplnila Ostrá k Paroubkovo politickému návratu.

Nové politické hnutí by mělo vzniknout na konci letošních letních prázdnin, začátkem září. A to proto, aby už ve volbách do Evropského parlamentu mělo jednotnou levicovou kandidátku.

Jiří Paroubek byl dlouholetým sociálním demokratem, v letech 2006 až 2010 zastával post předsedy ČSSD. Na ten rezignoval po parlamentních volbách, když strana skončila v opozici.