Poslanci schválili delší ošetřovné. Rodičům se také rozhodli dát více peněz

Přímý přenos 11:30 , aktualizováno 15:43

Nárok na ošetřovné při péči o děti do deseti let budou mít lidé po celou dobu uzavření škol. Kývli na to poslanci. Jeho výše nesmí klesnout pod čtyři stovky za den a oproti původnímu vládnímu návrhu bude vyšší. Sedmdesát procent denního vyměřovacího základu. Návrh nyní posoudí Senát.