Poslanci budou schvalovat paušální daň, delší ošetřovné i odklad EET

Ještě před schvalováním covidových zákonů poslanci budou schvalovat zavedení možnosti paušální daně pro některé podnikatele. Podle návrhu vlády by tuto možnost měly mít osoby samostatně výdělečně činné s ročním příjmem do 800 tisíc korun, sněmovní rozpočtový výbor chce hranici o 200 tisíc korun vyšší.

Paušální daň znamená, že by živnostník nemusel – pokud by se tak sám rozhodl – platit extra zdravotní a sociální odvody a daně, ale jen jednu jedinou částku, která by zahrnovala vše. Paušální daň má být být podle návrhu vlády v příštím roce 5 740 korun měsíčně.

Covidové zákony pak bude Sněmovna schvalovat ve zkráceném jednání ve stavu legislativní nouze.



Ošetřovné po dobu uzavření škol

Ošetřovné by měl rodič pobírat po celou dobu uzavření škol nebo nařízené karantény dítěte. Za běžných okolností mají rodiče dětí do deseti let nárok na ošetřovné jen devět dnů. Vláda navrhuje zachování současné výše ošetřovného, šedesát procent denního vyměřovacího základu. Opoziční strany navrhly několik variant, aby ošetřovné bylo vyšší.



Podnikatelé, kteří museli kvůli omezením ze strany vlády za nouzového stavu uzavřít provozy nebo jim bylo zamezeno podnikání, by měli, tak jako na jaře, opět dostávat kompenzační bonus 500 korun denně.

„O bonus mohou požádat podnikatelé, kterým jsme přímo usnesením vlády vypnuli podnikání a zamezili podnikat,“ uvedla ministryně financí Alena Schillerová. Další podmínkou o žádost je, že příjmy z podnikání musí být u žadatele větší než polovina příjmů. Žádosti bude možné podávat v době nouzového stavu, který byl vyhlášen od 5. října na třicet dnů.



Další vládní předloha umožní pořadatelům zrušených kulturních akcí odložit patrně na podzim roku 2022 vrácení uhrazeného vstupného a dávat lidem místo peněz poukazy. Přerušení elektronické evidence tržeb navrhla vláda prodloužit do konce roku 2022, tedy až daleko za horizont současného menšinového kabinetu ANO a ČSSD. Příští vláda tak bude mít dost času, aby rozhodla, zda se ještě EET vůbec bude spouštět.