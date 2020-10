Ekonomika spadne víc, než se čekalo, soudí experti i zástupci byznysu

„Odhadujeme, že kvůli dalším opatřením může být celkový propad HDP okolo 10 až 12 procent, namísto původních osmi procent, která jsme předpovídali před měsícem. Záleží však na tom, jak dlouho budou opatření nakonec trvat, v jakém rozsahu či jak se celková situace podaří stabilizovat,“ říká prezident Svazu průmyslu ČR Jaroslav Hanák.



Obzvlášť pro maloobchodní provozovny, kterých se aktuální uzávěra dotýká nejvíc, bývají nadcházející měsíce z pohledu tržeb nejdůležitější z celého roku.

„Zatímco restrikce oznámené minulý týden ovlivňovaly zhruba tři procenta ekonomiky, přísnější omezení se týkají zhruba sedmi procent hrubé přidané hodnoty ekonomiky,“ propočítal hlavní ekonom ING Bank Jakub Seidler.

Vláda se snaží situaci uklidňovat. „Ze všech maloobchodních provozoven zůstává i po těchto opatřeních zhruba 50 procent otevřených. Současně se to nedotýká průmyslu, který generuje třetinu našeho HDP a je zásadním aktérem v oblasti zaměstnanosti. Stejně tak se to nedotýká stavebnictví, které na sebe také váže valnou část zaměstnanosti,“ říká vicepremiér Karel Havlíček.

Díra, co se nezacelila

Z pohledu celkové ekonomiky se tak situace ve srovnání s jarní fází epidemie odlišuje. Tehdy úplně přerušila výrobu i řada průmyslových podniků včetně klíčových automobilek. Odstávka ve Škodě Auto trvala téměř šest týdnů.

„Pokud bude současný lockdown opět doprovázet i významné omezení provozu firem nad rámec zákonných opatření, tedy například zastavení výroby největších továren, tak to bude těžká rána pro české hospodářství. I po první vlně zůstala v ekonomice díra, která se dosud nezacelila,“ říká partner PwC a ­expert na poradenství firem v krizi Petr Smutný.

Svědčí o tom podle něj nejen propad HDP a počet nových zakázek v průmyslu, ale také stovky tisíc lidí, pro které není práce a v zaměstnání je drží vládní program Antivirus. Vláda současně s­vyhlášením restrikcí přišla s kompenzacemi pro firmy – mimo jiné jim dá na mzdy pro lidi, pro které není práce, a zaplatí polovinu nájmu.

To zástupci firem uvítali, na jaře totiž zůstali několik dnů ve vzduchoprázdnu. Upozorňují však, že vláda opět změnila pravidla ze dne na den. A že firmy měly málo času na přípravu. Řada průmyslových podniků však udělala během léta protipandemická opatření a mohou dál vyrábět, i když se mezi zaměstnanci objeví nakažený.



Průmyslu zaměřenému na export nahrává i to, že vláda nezavřela hranice jako na jaře. „V jeho prospěch hraje skutečnost, že značná část zahraničních trhů včetně klíčového Německa se zatím vypořádala s druhou vlnou pandemie lépe než my,“ říká hlavní ekonom Patria Finance Jan Bureš. I když se to může rychle změnit, zatím to podle něj vypadá, že budou na rozdíl od jara méně narušeny subdodávky.

Hůř na tom mohou být drobní podnikatelé. Jejich problémy sice nejspíš nepoloží ekonomiku jako celek, mohou však přinést sociální problémy. „Právě nejmenší podnikatele zasáhly na jaře vládní opatření v prevenci proti šíření koronaviru nejvíce. Navzdory tomu, že většinou situaci díky vlastním úsporám firmy zvládly, další přidušení ekonomiky už s jistotou bude pro řadu z nich fatální,“ varuje prezident Hospodářské komory ČR Vladimír Dlouhý. Vládní kroky podle něj negativně zasáhnou celé hospodářství, tedy i provozy, které vláda neuzavřela.

Nervozita roste

Uzavření provozoven se nepřímo dotkne i dalších sektorů a jejich dodavatelů například v potravinářském průmyslu. „Protiepidemická opatření se tedy po dodavatelském řetězci přelévají až do výrobního sektoru. Řada oborů dodává stroje a vybavení do uzavřených provozů. Nejistota snižuje investice,“ upozorňuje Hanák.

Další uzávěra ekonomiky také naruší chuť lidí utrácet. Nervozita bude ještě stoupat – a nepůjde jen o pracovníky či majitele zavřených provozoven. Už teď se lidé z maloobchodu obávají, že vánoční nákupy mohou být třeba až o 20 procent nižší. A to i­ v případě, že se kamenné prodejny před Vánocemi ještě stihnout otevřít.

A nemusí to zachránit ani přesun do online prostředí. Zatímco na jaře zaznamenaly e-shopy nárůst tržeb o desítky procent, nyní mohou narazit na limity kapacit. „Předvánoční sezona je pro e-shopy testem jejich sil i v normálním roce a je možné, že enormní zájem způsobí vyprodání zásob nebo problémy v logistice,“ říká ředitel Expando Adam Kurzok.

K sektorům, které jsou nyní nejvíc na hraně, patří cestovní ruch. I když Češi přes léto více cestovali po tuzemsku, turisty ze zahraničí nenahradili. Aktuální omezení pohybu bude bolet také dopravní firmy a restauratéry. Tržby restaurací každým vládním opatřením klesají.

„Restaurace se ze všech sil snaží udržet svůj chod. Plnou náhradu mezd dostávají pouze na zaměstnance, kteří jsou nyní doma. Tržby v gastronomii jsou přitom pouze na pěti procentech v meziročním srovnání. Z našich dotazníků vyplývá, že ukončení činnosti teď zvažuje až 30 procent gastro podniků. O práci tak přijdou vyšší desítky tisíc lidí,“ říká ředitel Storyous Igor Třeslín.