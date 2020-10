Kultura slíbila pomoc všem, nejenom umělcům, říká promotér. Zatím nic nepřišlo

Žádali členové vaší asociace o podporu už v rámci první výzvy na jaře?

Ano, ale bohužel mohli zažádat pouze někteří, především promotéři, kteří si mohli uplatnit “zmařené náklady”. Spousta ostatních žádat nemohla, například provozovatelé sálů, technické firmy či prodejci vstupenek. Právě ta první výzva, která nebyla příliš povedená, vedla v létě ke vzniku Asociace hudebního průmyslu.

Ti, kteří žádat mohli, už peníze dostali?

Vyřizování žádostí je nesmírně pomalé. V posledním týdnu se nám sice z ministerstva průmyslu začínají ozývat, zatím však pouze s doplňujícími dotazy. Bohužel nikdo ještě nedostal ani korunu.

Ministerstvo průmyslu ve čtvrtek vyhlásilo druhou výzvu, je nastavená lépe?

Mnohem lépe. Podle mě také proto, že probíhala intenzivní komunikace napříč různými asociacemi z oblasti kultury. Měli jsme možnost diskutovat a hledat kompromisy jak s ministerstvem průmyslu, tak posléze i s resortem kultury. Jsme rádi za to, jak to je nyní nastavené. Otázkou je, zda bude metodika skutečně odpovídat tomu, jak je pomoc myšlená.

Živnostníci podnikající v kultuře mají získat jednorázovou kompenzaci 60 tisíc korun. Máte jasno v tom, kdo přesně má na ni nárok?

To jsme diskutovali poměrně intenzivně. Program byl napsán tak, aby se to netýkalo pouze umělců, ale i těch, kteří jim s vystoupeními pomáhají, například produkční. Měli by to však být lidé, kteří to mají jako hlavní pracovní činnost. Pevně doufáme, že hodnocení uchazečů o podporu a jejich schvalování bude probíhat podle toho, jak jsme se dohodli. Problém je totiž ten, že proti odmítnutí žádosti se nelze nijak odvolat.

Arbitrem bude v tomto případě ministerstvo kultury?

Ano, to bude posuzovat živnostníky. Do poslední chvíle jsme si s jeho zástupci ujasňovali, že pomoc bude v tomto případě mířit i k podpůrným profesím. Budeme to bedlivě sledovat a jestli někoho takového odmítne, budeme za něj jako asociace bojovat. V extrémních případech totiž tito lidé už takřka sedm měsíců nemají práci. Ministerstvo průmyslu pak bude schvalovat žádosti firem, které jsou také součástí druhé výzvy.

U firem je horní limit pomoci 10 milionů korun, je to nastavené vhodně?

Jak pro koho. Mnohdy je ten limit násobně vyšší, než by firmy potřebovaly. Ale jsou tady i společnosti jako Bestsport, která provozuje pražskou O2 arénu a O2 universum, kde podle mě jdou měsíční náklady na udržování do milionů korun. Zde to pomůže pouze na krátkou dobu.

Bude stačit 750 milionů, které jsou na druhou výzvu určeny?

Na první pohled to vypadá jako obrovská suma peněz, ale když se podíváme například do zahraničí, na Německo či Velkou Británii, tak pomoc kulturnímu sektoru je mnohonásobně vyšší i po zohlednění počtu obyvatel. Nevíme, jestli to bude stačit, ale máme příslib, že se případně najdou ještě další prostředky.

O kolik by ta suma mohla případně narůst?

Mluvili jsme o tom, že celková částka by se mohla blížit jedné miliardě korun.

Kdy by mohly peníze z druhé výzvy dorazit?

Prostředky jsou určeny na pomoc s náklady a škodami do konce tohoto kalendářního roku. A pokud tomu rozumím správně , tak se do konce roku musejí i vypořádat. Bohužel máme konec října a zatím nedorazila ani pomoc z první výzvy.