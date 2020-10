Tři týdny a konec. Prodloužení restrikcí by nás zničilo, tvrdí obchodníci

Vláda na středečním mimořádném jednání přistoupila ke stejnému kroku jako na jaře, od čtvrtka uzavírá veškerý maloobchod a služby, s výjimkou prodejen se základním sortimentem. Vzhledem k tomu, že se epidemiologická situace v Česku neustále zhoršuje, řada obchodníků s tímto scénářem počítala.

Na poslední vládní kroky se přesto dívají se značnou nelibostí. „Celá situace se vládě vymkla z rukou, omezení svobody pohybu je toho jasným důkazem. Takováto opatření poškodí společnost na několik let, ať už jde o vzájemné chování a důvěru, tak o běžné návyky,” myslí si investor Michal Mička, kterému patří značky Pietro Filipi a Kara.



Jakékoliv restrikce se podle něj okamžitě promítají do poklesu tržeb. Omezení navíc přichází v době, kdy lidé postupně začínají nakupovat vánoční dárky. „Dostáváme se do období, které pro výraznou část obchodníků znamená nejzásadnější obraty. Odhaduji, že v případě uzavření na více než tři týdny toto může pro mnoho obchodů znamenat existenční problémy,” míní Tomáš Míček, expert na maloobchod z poradenské společnosti CBRE.

E-shopy Vánoce nezachrání

Ani případné rychlé znovuotevření obchodů totiž neznamená, že se automaticky vrátí i zákazníci. „ Nemyslím si, že pokud by se například v polovině listopadu prodejny otevřely po delší době, že se tam lidé hned nahrnou. Ze zkušeností z dubna víme, že to chvíli trvá,“ tvrdí obchodní ředitel knihkupectví Kosmas Ctirad Fuchs.

Na posledním souboru omezení mu vadí, že vláda obchodníky neinformovala v dostatečném předstihu, ale den předem. „Jako vždycky je to na poslední chvíli, žádná informace předem. Na zítra máme připraveno zboží v podstatě pro celou ČR. Snažíme se zjistit, jestli jej někde budou schopni přijmout,“ popisuje Fuchs.

Stále větší podíl knih se prodává online, vánoční nápor však čistě přes internet odbavit nepůjde. „V rámci e-commerce lze ustát následující dva až tři týdny, protože to ještě nejsou vánoční nákupy. Dál už by to byl opravdu zatěžkávací test, na který podle mě není nikdo připraven. Jaro bylo v tomto ohledu zanedbatelné,“ míní Adam Pýcha, ředitel marketingu a e-commerce Knih Dobrovský.

Opuštěné hotely

Přísnější režim, který se podobá tomu na jaře, čeká od 22. října hotely. Už v důsledku předešlých restrikcí přišly o skupiny, zahraniční návštěvníky a účastníky konferencí. Lockdown jim bere to poslední, co mají - individuální klienty, kteří jednou třeba na wellness pobyty.

I těch však v posledních týdnech bylo žalostně málo. Celkovou obsazenost odhadl prezident Asociace hotelů a restaurací Václav Stárek na maximálně čtyři procenta. V některých hotelech má personál jasnou přesilovku nad hosty.

„V současnosti máme ve 240 pokojích v pěti našich hotelech v Praze ubytované tři lidi. Příští týden je ještě horší,“ shrnul Viliam Sivek, majitel hotelové sítě Sivek Hotels.

Rekreační hosté, kteří nemají vládní výjimku, mohou dokončit své pobyty, další hosty však žádné ubytovací zařízení od čtvrtka nesmí přijímat. Výjimky platí například pro pobyty spojené s prací, cizince s pracovním povolením nebo osoby v izolaci a karanténě. Výjimku má také stát a samosprávy, pokud půjde například o uvolnění kapacity poskytovatelů zdravotních služeb, sociálních služeb a ubytování bezdomovců.

Budou kompenzace stačit?

Podobně jako na jaře mají někteří obchodníci výhrady vůči tomu, co se zavírá a co ne. „Myslíme si, že obchody, showroomy a studia s nábytkem by se neměly zavírat za žádnou cenu. Tisícimetrový showroom obslouží v průměru deset lidí za den a nedochází tam tak ke shlukům nakupujících,” uvádí tajemník Asociace českých nábytkářů Tomáš Lukeš.



Také od zástupců nákupních center zní, že jejich provoz nepředstavuje z epidemiologického hlediska riziko. „Nezbývá nám, než rozhodnutí vlády respektovat. I když jsme si jisti, že bychom dokázali v našich centrech zajistit vysoký standard bezpečnosti. Veškerá opatření, která jsme již od jara postupně zavedli pro zvýšení bezpečnosti nakupujících i personálu, budeme i nadále plnit,” říká Jan Kubíček, předseda českého výboru Asociace nákupních center.

Objevuje se také kritika kompenzací, které po vládním jednání představil vicepremiér Karel Havlíček. Stát vrátí postiženým podnikatelům polovinu nákladů na nájemné za tři měsíce a vyplatí i mzdy a odvody za zaměstnance. „Kompenzace jsou pro obchodníky, ale už vůbec nikdo neřeší situaci firem, které nábytek vyrábí nebo dodavatele materiálů a podobně - ti nedostanou nic,” podotýká Tomáš Lukeš.



„Jsme samozřejmě rádi za jakoukoliv formu podpory, kterou od státu jako odškodnění dostaneme. Bohužel pokryje jen část a žádnému maloobchodu nemůže nahradit zisk v počínajícím předvánočním období,“ dodává Norbert W. Scheele, ředitel řetězce C&A pro země střední a východní Evropy.