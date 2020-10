Pražská smetánka čte knihy? Knihkupcům rostou tržby, jarní ztrátu ale nenahradí

Po vyjádření Miloše Zemana, který doporučil „pražské smetánce“ číst knihy, rostou některým knihkupcům tržby. Spíše než prezidentovi jsou však přičítány blížícím se Vánocům a vládním omezením. Prodej se přesouvá na internet, výpadek z jara však knihkupcům nenahradí. Pokud by vláda opět sáhla k uzavření prodejen, bylo by to likvidační, shodují se prodejci.