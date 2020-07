Knihy o Trumpovi jako stroj na peníze. Jeho neteř prodala milion výtisků za den

Publikace s dlouhým a mnohomluvným názvem „Příliš mnoho a nikdy ne dost: Jak má rodina stvořila nejnebezpečnějšího muže na světě“ se do prodeje dostala v úterý a okamžitě se stala bestsellerem. Pro newyorský nakladatelský dům Simon & Schuster je počet 950 tisíc prodaných výtisků v první den rekordním výsledkem.

Téma Trumpovy postavy přitom není pro nakladatele ničím novým. Před dvěma týdny mohli oslavovat úspěch knihy z pera bývalého poradce prezidenta pro národní bezpečnost Johna Boltona.

Do poslední chvíle nebylo jisté, zdali se výtvor Mary Trumpové dostane do rukou veřejnosti. V červnu totiž autorka čelila soudní žalobě od prezidentova bratra Roberta Trumpa. Podle něj Mary vydáním knihy porušuje dohodu o zachování důvěrností týkajících se Freda Trumpa, tedy jeho a Donaldova otce. Newyorský soudce nicméně publikování povolil.

Právě svého dědečka Freda Trumpa popisuje autorka jako schopného sociopatického tyrana, který dokázal vytlouct laskavost a empatie z každého ve svém okolí, což se podle ní podepsalo i na současném prezidentovi, píše Guardian. V rozhovoru pro Washington Post Mary uvádí, že Spojené státy se během Donaldova mandátu staly větší verzí její „neskutečně dysfunkční rodiny“. A právě to ji donutilo knihu napsat.

V interview dále řekla, že je Trump „očividně rasista“ a dodala, že rasismus a antisemitismus je v jeho rodině předvídatelný. „Když jsem vyrůstala, bylo tak trochu normální slyšet je používat slovo na ‚n‘ nebo používat antisemitské výrazy,“ řekla listu Trumpová.

Ve čtvrtečním rozhovoru se pak novinářka Trumpové zeptala, zda někdy slyšela Trumpa používat rasistické výrazy. „Samozřejmě že slyšela. A nemyslím si, že by to kohokoliv mohlo překvapit, vzhledem k tomu, jakým je dnes jedovatým rasistou,“ odpověděla autorka nového bestselleru. V dalším rozhovoru na stanici ABC uvedla, že by měl Trump rezignovat, protože podle ní není schopen vykonávat svůj úřad.

Donald Trump a tajemná komnata, kde se to stalo

V záplavě knih, jejichž přičiněním se ze současného prezidenta Spojených států stal vlastně samostatný žánr, je tato jedinečná nejen kvůli faktu, že ji napsala Trumpova příbuzná. Mary má doktorský titul z psychologie a tak lze předpokládat, že její verze příběhu nebude pouhým popisem patologických jevů v rodině ale tvrdou analýzou.

Nicméně úspěchu se dočkaly i předešlé knihy o Donaldu Trumpovi. V červnu vyšla pod hlavičkou nakladatelství Simon & Schuster kniha „Místnost, kde se to stalo“ bývalého poradce prezidenta pro národní bezpečnost Johna Boltona. Během prvního dne se prodalo 780 tisíc výtisků.

Legendární novinář Bob Woodward, který v 70. letech rozkrýval aféru Watergate, napsal o Donaldu Trumpovi před dvěma roky knihu „Strach“. Během prvního dne prodal 900 tisíc výtisků. Úspěch slavila i publikace „Vyšší věrnost“ bývalého šéfa FBI Jamese Comeyho. Během týdne zmizelo z regálů knihkupectví 600 výtisků této knihy. Prvními měsíci Trumpova úřadování se zabýval bestseller Michaela Wolffa Oheň a zuřivost. Za jeden měsíc prodal 1,7 milionů exemplářů.

