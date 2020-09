Virus pročistí knižní trh. Předvánoční prodeje určí, kdo přežije zimu

Jak ukazují data z vyhledávače Google, zájem o knihy během karantény výrazně stoupl. Hledání klíčových slov spojených s knihami bylo v březnu a dubnu zhruba na dvojnásobku proti stejnému období předchozího roku. Učebnice a odborné tituly zaznamenaly meziroční nárůst hledanosti dokonce o 800 procent.

Hromadné stěhování na internet potvrzují také nakladatelé a knihkupci. „Na jaře prodej našich knih přes internetové prodejce vzrostl meziročně zhruba na dvojnásobek, náš e-shop vyrostl dokonce na trojnásobek. To částečně vyrovnalo náš výpadek tržeb zavřených kamenných knihkupectví,“ říká obchodní a marketingový ředitel Albatros Media Josef Žák.

Zvýšení prodejů v e-shopech zhruba na dvojnásobek zaznamenali také ve skupině Euromedia, nepokrylo to však výpadek prodejů v kamenných obchodech.

„Po znovuotevření knihkupectví od května došlo k regionálnímu rozdělení nákupního chování. Zatímco Praha a okolí spíše zůstala věrná internetovým obchodům, lidé v ostatních oblastech se vrátili k nakupování v běžných knihkupectvích. Celkově je však zájem o knížky menší než před nástupem koronakrize,“ tvrdí ředitel nakladatelství Euromedia Group Antonín Kočí.

Investice do online má smysl

V nakladatelství Grada Publishing stouply online prodeje v dubnu o více než 200 procent. I teď se přes web prodává výrazně víc, byť ne o tolik jako na jaře. V první polovině září to bylo u Grady meziročně o 62 procent víc. „Krize nám potvrdila rostoucí význam digitálního prostředí. Posilujeme náš e-shop a jeho propagaci. Tržní situace je právě nyní efektivitě investic do online propagace nakloněna,“ říká vedoucí elektronických zdrojů Grada Publishing Martin Sviták.

Růst online prodejů šel na jaře napříč obory. „Během první vlny jsme zaznamenali růst prodejů online především u odborné literatury. Zvýšený zájem byl například o tituly o investování. Z prodejů je znát, že lidé chtěli svůj volný čas během karantény využít k sebevzdělání,“ říká Sviták.

„Ukázalo se, že pokud tradiční firmy byly schopny rychle a efektivně na nastalou situaci reagovat, dokázaly úspěšně výpadek tržeb z offline světa kompenzovat, nebo dokonce prodeje navýšit. Zároveň se díky tomu v digitalizaci posunuly kupředu o tolik, co by jim za normálních okolností trvalo měsíce nebo spíše roky,“ říká šéf retailu Googlu pro ČR a Slovensko František Štrupl.

Češi a knihy v době pandemie

Teď se uvidí, zda lidé u nákupů přes internet zůstanou. „Důležitá je synergie obou složek prodeje. Knihy jsou sortiment, který je vizuálně poutavý a zákazníci často vyžadují osobní návštěvu prodejny. Velká část zákazníků zůstala online nákupům věrná, ale zároveň nejsou úplně katastrofální ani čísla kamenných knihkupectví. V posledních dnech jsou čísla velmi rozkolísaná. Záleží na typu prodejny a regionu,“ říká marketingový ředitel Knihy Dobrovský Adam Pýcha.

Podle hráčů na trhu je těžké předpovědět, jak zákazníci budou před Vánocemi nakupovat. „Očekáváme nižší prodeje než loni. Sice na podzim vyjdou některé novinky, které nakladatelé původně chtěli dát na trh už na jaře, ale celkově produkce bude slabší. Ekonomická situace je složitá, lidé mají jiné starosti,“ myslí si Kočí z Euromedia Group.

Knih bude napřesrok méně

Jestliže se s uzavřením prodejen knihkupci na jaře nějak vyrovnali, jakékoliv omezení prodeje ve vánoční sezoně by na řadu z nich mělo podle Žáka fatální dopad. „Ten by se projevil i u nakladatelů. Za jeden prosincový týden se prodá stejně knih jako za celý duben,“ říká Žák.

Zároveň podle něj nakladatelé přibrzdili přípravu nových titulů. „V příštím roce čekáme celkové snížení novinkové knižní produkce. Pokud to snížení bude menší, může to mít určitý pozitivní efekt. Třeba tím, že se zastaví další pokles průměrného prodaného nákladu, který byl zčásti způsoben přetlakem produkce. Pokud ale nakladatelé šlápnou na brzdy zostra a novinková produkce klesne třeba o třetinu, mělo by to negativní dopad na tržby knihkupců, i kdyby ekonomika nebyla v krizi,“ upozorňuje Žák.

„Očekáváme, že v dlouhodobějším horizontu koronavirus knižní trh pročistí. Někteří nakladatelé a knihkupci následky pravděpodobně nepřežijí. Potrvá měsíce, než se všechny dopady reálně projeví,“ doplňuje Sviták.

Během prvního pololetí rostl i zájem o elektronické knihy, byť v Česku se prosazují pomalu a se zpožděním za západní Evropou. Podle Svazu českých knihkupců a nakladatelů činí podíl elektronických knih na trhu asi dvě procenta.

„Myslím, že se u nás jejich podíl může dostat někde k hranici 20 procent, ale to bude ještě řadu let trvat. Například prodeje e-knih romantiky v některých zemích dosahují více než 50 procent prodejů, silný je ale i osobní rozvoj či fantasy. Oborově to odpovídá trendům u nás, jen jsme řádově níž,“ říká Sviták.

„E-knihy tvoří pouze zlomek obratu celého trhu a neočekáváme zásadnější změny. Klasická tištěná kniha má silnou pozici a kouzlo, které zatím elektronické publikace mít nemohou. U elektronických knih je zajímavým fenoménem prodej erotické literatury,“ říká Pýcha z Knihy Dobrovský.

Nejprodávanějšími e-knihami jsou krimi, thrillery, romance a osobní rozvoj. „Tři nejprodávanější e-knihy za uplynulých dvanáct měsíců spadají do žánru krimi: Nůž (Jo Nesbo), Smrtící bílá (Robert Galbraith) a Sestry (Bernard Minier),“ doplňuje Žák.