Chybějící byty, příliš vysoké nájmy. Krize bydlení zasáhla celou Evropu

Podle zprávy Eurostatu z roku 2023 vzrostly ceny nemovitostí v letech 2010 až 2022 v sedmadvaceti zemích Evropské unie o 47 procent. V některých zemích se téměř ztrojnásobily, to je například případ Estonska, které zaznamenalo nárůst o alarmujících 192 procent. Podle britského deníku The Guardian pouhé dva členské státy – Itálie a Kypr, vykázaly pokles.

Nájemné za stejné období vzrostlo v průměru o osmnáct procent a zvýšilo se ve všech členských státech EU. Výjimku tvoří Řecko, kde od roku 2018 vzrostlo o sedmatřicet procent. Největší nárůst zaznamenaly pobaltské státy jako Litva, a to o 144 procent, a Irsko, kde došlo k nárůstu o čtyřiaosmdesát procent.

V důsledku tohoto trendu neustále přibývá domácností, jejichž celkové náklady na bydlení představují čtyřicet nebo více procent jejich disponibilního příjmu. Například v Německu tuto čtyřicetiprocentní hranici překračuje každá pátá domácnost bydlící v nájmu. Nájemní bydlení je přitom v Německu velmi rozšířené, žije v něm více než polovina obyvatel.

Chybějí byty

Jen v Německu v současné době chybí více než 800 tisíc bytů, odhadl tamní statistický úřad, toto číslo pak neustále roste. Přitom více než 9,5 milionu lidí, často samoživitelů a jejich dětí, žije ve stísněných podmínkách.

V mnoha městech EU se na sociální bydlení čeká deset let i déle. Páry v zemích, jako je Nizozemsko, kde chybí asi 400 tisíc bytů, odkládají důležitá životní rozhodnutí, jako je založení rodiny, nebo jsou nuceny žít společně i po rozchodu.

Náklady na bydlení se v porovnání s průměrem EU v jednotlivých členských státech výrazně liší. Nejvyšší náklady na bydlení v roce 2022 ve srovnání s průměrem EU vykázalo Irsko, Lucembursko či Dánsko. Nejnižší náklady naopak reportuje Bulharsko a Polsko.

Dobře na tom nejsou ani Češi. Mladí od 25 do 35 let zaplatí za nájemné ze své mzdy více než ve většině vybraných států západní Evropy. Za nájemné bytu o velikosti 60 metrů čtverečních vynaloží necelých 40 procent z mediánu hrubé mzdy. To je procentuálně o polovinu více, než mladí lidé zaplatí v Německu, Rakousku nebo Francii.

Stále méně lidí vlastní dům

Dostupnost vlastního bydlení se razantně zhoršila. Podle loňské zprávy Eurofoundu, agentury EU pro sociální politiku, klesá vlastnictví domů ve všech zemích EU, v některých o tři a více procentních bodů.

V Irsku je nyní průměrný věk kupujících 39 let, zatímco v roce 2010 to bylo 35 let. Generace Z zároveň opouští bydlení s rodiči později než její předchůdci. Mezi lety 2007 a 2019 se věk, kdy alespoň polovina mladých Evropanů žije samostatně, zvýšil z 26 na 28 let.

Není překvapením, že bydlení patří mezi hlavní starosti, zejména mladých lidí. Podle průzkumu Eurobarometru z roku 2022 představuje bydlení pro více než dvacet procent lidí ve věku 25 až 34 let ve více než třetině členských států EU jednu ze dvou největších obav. Například v Irsku se tento podíl zvýšil na 40 procent.