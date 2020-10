Vláda uzavřela maloobchod a služby, omezila pohyb na nákup a práci

Ve velkých nákupních centrech se vláda rozhodla uzavřít provozovny s výjimkou prodejen potravin, drogerie a lékáren.

Ještě než to oficiálně vláda oznámila, klíčové informace o rozhodnutích ministrů se objevily na Twitteru ministra zdravotnictví Romana Prymuly.

Vláda se také rozhodla omezit pohyb a kontakt s dalšími lidmi na nezbytně nutnou dobu. Omezila kontakty na setkávání nejvýše dvou lidí, pokud nejsou ze stejné domácnosti. Výjimku mají cesty do práce, za rodinou kvůli nutné pomoci blízkým, cesty k lékaři a nejnutnější nákupy. Na případné demonstraci se může sejít maximálně 100 osob.

Povolen je také pobyt v parcích nebo na chatách a chalupách, ovšem nanejvýš ve dvou lidech, pokud se nejedná o členy jedné domácnosti. Prymula na twitteru napsal, že ministerstvo zdravotnictví pobyt na čerstvém vzduchu doporučuje. Dovolená v hotelu nebo penzionu možná není.



Na dotaz, zda se budou podobně jako na jaře uzavírat i dětská hřiště, Prymula uvedl, že ve vnějších prostorách se mohou setkávat nanejvýš dvě osoby, ve větších počtech musí být dvoumetrový rozestup.



„Já bych nehovořil o lockdownu. Lockdown znamená uzavření celé společnosti,“ prohlásil ministr zdravotnictví.

Nikdo to nečekal takové, řekl Babiš. Omluvil se

„Žádný lockdown není. Co se týká mně, můžete mi vyčítat, že jsem nepredikoval, jak se vir bude chovat, můžete mi vyčítat, že neumím mluvit. Lidi určitě s odstupem času posoudí, jak jsme to zvládli. Dělali jsme maximum. Co se stalo, bylo avizováno, ale nikdo nečekal, že to bude v takovém rozsahu,“ řekl premiér Babiš s tím, že se může všem omluvit.

O možnosti předávání státních vyznamenání 28. října na Pražském hradě se bude ještě jednat. „Situaci dnes budeme projednávat. Stávající situace je taková, že ten ceremoniál určitě nemůže proběhnout v původním režimu. Budu o tom s panem prezidentem hovořit. V tuhle chvíli situace epidemiologicky není příznivá,“ řekl Prymula. I jemu se přitom Zeman chystá udělit nejvyšší vyznamenání, Řád bílého lva, za zvládnutí první vlny epidemie.

Vláda také omezila přímý kontakt veřejnosti se státní správou na pět hodin dvakrát v týdnu. V počtu hospitalizací je Česká republika podle Prymuly na 80 procentech původní kapacity. Nepodařilo se totiž snížit reprodukční číslo, které udává, jakým tempem se rozšiřuje nákaza.

Babiš: Věřím, že už všichni uvěřili, že to není chřipečka

„Procento pozitivních je stále vysoké. Mělo by být pod deseti procenty, my ho máme nad třiceti procenty, do je extrémně vysoké číslo,“ řekl po jednání vlády Prymula. „Věřím, že už všichni uvěřili, že to není žádná chřipečka,“ prohlásil Babiš.

Nové restrikce platí do 3. listopadu, tedy do konce nouzového stavu. Prymula připustil, že nyní ani není jisté, že se žáci na začátku listopadu vrátí do školy, což dříve několikrát deklaroval.

Podnikatelé, kteří musí zavřít, získají zpět polovinu nájemného za poslední tři měsíce. Stát jim proplatí i 100 procent mezd a odvodů za zaměstnance. Příspěvek osobám samostatně výdělečně činným, takzvaný kompenzační bonus 500 korun denně a odklady plateb některých daní mohou využít i obory zasažené vládou ve středu oznámenými opatřeními.

Zda Babišova vláda požádá o prodloužení nouzového stavu, který platí do 3. listopadu, se rozhodne příští pátek.

Už od středy musí lidé nosit roušku i venku, pokud nemohou být ve větší vzdálenosti než dva metry od člověka, s nímž nežijí ve společné domácnosti. Roušku musí mít, i pokud s takovým člověkem jedou v autě.

Vláda mimořádně o částečném lockdownu jednala, protože se zatím stále nedaří zastavit nárůst počtu nakažených s covid-19, za úterý přibylo 11 984 pozitivně testovaných na koronavirus. „Stále těch kontaktů je příliš mnoho a ta opatření nejsou vždy účinná,“ řekl v úterý ve Sněmovně Prymula.

Vrchol druhé vlny epidemie koronaviru přijde podle něj do 11. listopadu. V nemocnicích se podle něj zaplní až 11 tisíc standardních lůžek a lůžek s kyslíkem a bude třeba až tří tisíce lůžek intenzivní péče.

V pondělí vláda rozhodla, že roušky budou od středy povinné i venku na území obcí. Výjimku mají členové jedné rodiny nebo lidé při sportování. „Zaběhat si jít můžete bez roušky,“ potvrdil ve středu znovu ministr zdravotnictví.

V zemi jsou již zavřené všechny školy s výjimkou mateřských, restaurace mohou jen vydávat jídlo s sebou, až na výjimky se nekonají žádné sportovní a kulturní akce, povolené je shromažďování maximálně šesti lidí. Je také zakázáno pít alkohol na veřejně přístupných místech.