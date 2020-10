První stupeň se 2. listopadu do lavic nejspíše nevrátí, připustil Prymula

15:47

Ačkoliv dřív ministr zdravotnictví Roman Prymula sliboval, že se 2. listopadu žáci prvního stupně základních škol bezpodmínečně vrátí do lavic, dnes připustil, že k této možnosti nedojde. Po jednání vlády oznámil, že má v návratu první stupeň prioritu, ale situace bude záviset na vývoji epidemie koronaviru. Nejdříve by se do škol mohli vrátit jen žáci prvních a druhých tříd.