Navzdory pokynům ministerstva zavřeli školákům v Orlové jídelny

Ministerstvo vydalo metodické doporučení, ve kterém provozovatele naopak nabádá, aby provoz školních jídelen zůstal zachován i v době, kdy se žáci kvůli šíření covidu učí doma.

„Školní stravování je součástí sociální podpory, která má zajistit hmotné zabezpečení dětí. Význam v současné době narůstá, a to zejména v situaci, kdy rodiče musí podporovat hlavně děti na prvním stupni v distanční formě vzdělávání,“ uvedla mluvčí ministerstva školství Aneta Lednová.

Podle ministerstva by jídelny mohlo uzavřít pouze mimořádné opatření hygieny, ministerstva zdravotnictví nebo krizové opatření vlády. „Pokud tomu tak není, škola má stále povinnost zajistit školní stravování a musí tuto povinnost naplňovat,“ dodala Lednová.

První muž Orlové Miroslav Chlubna přesto vydávání obědů zastavil. „Starosta nařizuje přerušení provozu školních jídelen, ve smyslu poskytování obědů v rámci školního stravování žáků, kteří se povinně vzdělávají distančním způsobem, po dobu trvání nouzového stavu,“ píše se v opatření. Rozhodnutí se nevztahuje na mateřské školy či na dvě základky, které poskytují péči dětem zaměstnanců kritické infrastruktury – tedy například ratolestem lékařů, sester, záchranářů a podobně.

Vydané opatření znepokojilo některé z rodinných příslušníků orlovských školáků. „Jedná se o diskriminační rozhodnutí vůči všem žákům ostatních škol v Orlové a jejich rodičům,“ míní Orlovanka Jarmila Messari.

Jak rozhodnutí starosty komplikuje život, ukazuje na příkladu své sestry. „Má jedenáctiletá dvojčata, takže už podle vládních opatření nemá nárok na ošetřovné a musí tak jezdit nadále do práce. I s přesuny do Ostravy tráví minimálně 10 hodin denně mimo místo bydliště. Do toho musí pomáhat holkám se zadanými úlohami ze základní a umělecké školy, starat se o domácnost a teď ještě i vyvařovat,“ líčí Messari.

Město se obává shlukování žáků

Žena v dopise adresovaném redakci dodává, že mnohem větší riziko nákazy podstupují děti zaměstnanců krizové infrastruktury, které obědvají v jídelnách. „U zbylých žáků by šlo o pouhý odběr obědu u okénka a jejich odnos v jídlonosičích,“ konstatovala.

Zástupci města se ale obávají toho, že by se školáci před jídelnami shlukovali. „Hned první den od uzavření škol (nařízení starosty nabylo platnost až den poté – pozn. aut.) stál před školou chumel žáků, vesele se bavili a čekali na vstup do jídelny,“ popsala Pavlína Kucharczyková z odboru městských financí a školství městského úřadu v Orlové. Tomu chtějí Orlovští zamezit i přes pokyny ministerstva. „Došlo k dvojsečnému rozhodnutí ve vládě a na ministerstvu školství. Jeden předpis nařizuje zákaz vstupu do škol a shromažďování žáků a školský zákon zase říká, že v době výuky mají děti nárok na oběd,“ doplnila Kucharczyková.

Redakce oslovila sedm dalších měst v kraji. Většina z nich obědy žákům distančního vzdělávání nadále poskytuje, byť jim je zpravidla v okénkách jen naloží do nosičů.

„V době nařízení distanční výuky ale výrazně poklesl zájem o školní stravování,“ hlásí svorně z Ostravy, Havířova nebo Bohumína. Stejným směrem jako Orlová se z oslovených měst vydal jen Petřvald.