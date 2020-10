Ano, ne a ano. Poslední verze je, že návrat dětí do škol se musí dodržet

„Druhého listopadu se (žáci) vrací za všech okolností,“ řekl Plaga o žácích prvního stupně základních škol v úterý odpoledne. Tehdy tvrdil, že to neovlivní ani reprodukční číslo vyšší než 0,8, o němž premiér Andrej Babiš a ministr zdravotnictví Roman Prymula hovořili jako o metě, díky níž by se omezení v zemi začala opět uvolňovat.

Také ministr zdravotnictví Roman Prymula ve večerním projevu v úterý řekl, že se žáci do lavic určitě vrátí. „Vím, že je to velký zásah pro všechny rodiny, ale dobrá zpráva pro vás, rodiče žáků prvního stupně je, že 2. listopadu se vaše děti do školy vrátí,“ prohlásil šéf zdravotnictví.



Již v úterý večer o návratu dětí do škol však nehovořil Plaga s takovou mírou jistoty jako odpoledne.



V České televizi řekl, že znovuotevření škol záleží na reprodukčním čísle. „Pokud bude 1,5, nevrátí se,“ uvedl.

„Pokud zůstane reprodukční číslo, tak to je obrovská katastrofa a nebudeme se vůbec bavit o návratu dětí do škol,“ prohlásil s tím, že pak by musel nastat lockdown, tedy zásadní omezení života lidí i ekonomiky kvůli epidemii, zdůraznil ministr.

Na tiskové konferenci apeloval na veřejnost, aby dodržovala opatření „abychom to v následujících týdnech zvládli právě proto, aby se žáci prvního stupně mohli 2. listopadu vrátit do škol”.

Roman Prymula @profesorPrymula Je shoda, že hlavním úkolem je nyní snížit číslo R a počty nakažených. Proto bylo třeba uzavřít školy. Děti totiž přenáší vir do rodin. Jsem rád, že mi vyšel @RobertPlaga se zavřením ZŠ vstříc. Já zase vnímám, že je nutné dodržet termín 2. 11. pro návrat dětí na 1. stupeň. oblíbit odpovědět

Mezi tato dvě vyjádření se ve středu vložil Prymula, který na Twitteru napsal, že považuje návrat dětí do škol za nutný. „Je shoda, že je hlavním úkolem snížit čislo R a počty nakažených...Vnímám, že je nutné dodržet termín 2. listopadu pro návrat dětí na první stupeň,“ napsal.



Na středečním jednání vlády se o návratu dětí kabinet nebavil. „Bude důležité, k čemu se přikloní ministr zdravotnictví,“ řekla ministryně financí Alena Schillerová.

Ode dneška jsou v Česku jako opatření proti koronaviru zavřené kromě škol také restaurace, bary a kluby, pokrmy si lidé mohou koupit ve výdejových okéncích. Shromažďovat se lidé mohou maximálně v počtu šesti. Nesmí se také pít alkohol na veřejně přístupných místech.