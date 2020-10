Vláda prodloužila ošetřovné pro rodiče dětí z uzavřených škol

Vláda schválila úpravu ošetřovného pro případ zavírání škol kvůli nepříznivé epidemiologické situaci. Za běžných okolností mají rodiče dětí do deseti let nárok na ošetřovné devět dnů, kvůli šíření koronaviru ale mohou být školy uzavřeny na delší dobu, než je maximální možná délka vyplácení této dávky.

„Po dlouhých týdnech vyjednávání s koaličním partnerem se nám konečně podařilo protlačit na jednání vlády návrh o krizovém ošetřovném. Ten máme připravený už od léta, protože jsme počítali se všemi možnými scénáři vývoje pandemické situace. Rodiče, kteří zůstanou doma s dětmi kvůli zavřené škole nebo školce, nemůžeme nechat v nejistotě,

že zůstanou bez příjmu,“ říká ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová.

Na ošetřovné mají rodiče dětí do deseti let věku dítěte. Vládou schválená úprava ošetřovného prodlouží dobu výplaty ošetřovného po celou dobu trvání mimořádného protiepidemického opatření - tedy uzavření škol. Vzdělávací instituce jako jsou školy či jiná dětská zařízení nebo zařízení sociálních služeb nebudou muset vydávat žádná potvrzení o uzavření.

Změny by měly platit po celou dobu mimořádných opatření, nejdéle však do konce června příštího roku. Na jaře se vyplácelo ošetřovné vyšší a to 80 procent z vyměřovacího základu do 13 let věku dítěte. Tyto parametry teď vláda nepřijala.

Vládní návrh musí ještě projít parlamentem, vláda se chystá požádat o projednání ve zrychleném řízení ve stavu legislativní nouze.