Vláda projedná další omezení, za den přibylo skoro 12 tisíc nakažených

Ministerstvo vnitra připravilo novelu krizového zákona, na jejímž základě by stát neposkytoval informace o přípravě a...

Piráti navrhli, aby v nouzovém stavu poslanci schvalovali zákony online

Poslanci by podle Pirátů v době nouzového stavu nemuseli chodit do Sněmovny a o zákonech by rozhodovali na dálku...